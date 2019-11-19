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19 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

19 Ноября 2019 08:00
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19 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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71 лет назад (1948) родился БАРОН Александр Иосифович - президент Ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан «Мицва».

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, врач-педиатр (1972).

Трудовая деятельность: врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог, иглотерапевт железнодорожной больницы (1972-1992); президент Ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан «Мицва» (с 1992); сопредседатель Федерации еврейских организаций и общин России СНГ (ВААД) (1994-1996); председатель совета республиканского общественного объединения «Хэсэд Полина» (с 1996); заместитель руководителя Ассамблеи народа Республики Казахстан, председатель Совета республиканского общественного объединения «Хэсэд Полина» (с 2013 года).


63 года назад (1956) родился ЕРТЫСБАЕВ Ермухамет Кабидинович - государственный, политический и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет, исторический факультет, преподаватель истории и обществоведения (1978).

Трудовая деятельность: ассистент Джезказганского пединститута (08.1978-11.1978); секретарь комитета комсомола, преподаватель Карагандинского кооперативного института (1980-1982); стажер-преподаватель, аспирант Московского государственного университета имени Ломоносова (1982-1986); преподаватель Карагандинского кооперативного института (1986-1987); заведующий кафедрой политической истории Карагандинского медицинского института (1987-1992); советник Президента РК (1995-1998); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (1998-2000); заведующий общественно-политическим отделом Администрации Президента РК (2000-2002); советник Президента РК (2002-2006); министр культуры, информации и спорта РК (01.2006-03.2006); министр культуры и информации РК (2006-2008); советник Президента РК (2008-2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Грузии (2013-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь; постоянный представитель при уставных органах СНГ (2017-2019).

Награжден орденами «Құрмет» (2001), «Парасат» (2010), «За заслуги» 3-й ст. (Украина, 2008); юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).


57 лет назад (1962) родился МЫНБАЕВ Сауат Мухаметбаевич - председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономист-кибернетик (1985).

Трудовая деятельность: преподаватель, и.о. доцента Алма-Атинского института народного хозяйства Казахской ССР (1989-1990); заместитель директора научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана (1990-1991); президент АО «Республиканская строительная биржа «Казахстан» (1991-1992); первый заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк» (1992-1995); заместитель министра финансов РК (01.1995-11.1995); начальник казначейства - заместитель министра финансов РК (1995-1997); первый заместитель министра финансов РК (01.1997-03.1997); вице-министр, первый вице-министр финансов РК (1997-1998); министр финансов РК (1998-1999); заместитель руководителя администрации Президента РК (01.1999-07.1999); министр сельского хозяйства РК (1999-2001); президент ЗАО «Банк развития Казахстана» (2001-2002); генеральный директор ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа» (2002-2003); заместитель Премьер-Министра РК (2003-2006); заместитель Премьер-Министра РК - министр индустрии и торговли РК (2004-2006); председатель правления, член Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2006-2007); министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2007-2010); министр нефти и газа РК (2010-2013); председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2013-2018).

На занимаемой должности - с ноября 2018 года.

Награжден орденами «Барыс» 3-й степени (2005); «Барыс» (2012); «Дружба» (РФ, 2004), юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).


57 лет назад (1962) родился АЛДАБЕРГЕНОВ Нурлан Шадибекович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1984); Университет имени Д.А. Кунаева, юрист (2005).

Трудовой стаж: младший, старший научный сотрудник ААСИ (1988-1989); заместитель генерального директора Бурундайского ПО стеновых материалов (1989-1993); генеральный директор фирмы «Алма» (1993-1994); начальник управления ВЭС Казагромелиоводхоза Министерства сельского хозяйства РК (1994-1995); генеральный директор фирмы «Алма» (1995-1996); заместитель председателя Комитета по ценовой и антимонопольной политике, г. Алматы (1996-1999); директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы (1999-2004); первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий (2004-2006); заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий (2006-2007); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий (2007-2011); министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (2011-2017); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2017-2019); ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан (03.2019-07.2019).

Награжден орденом «Құрмет» (2006), медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).


52 года назад (1967) родился БАЕДИЛОВ Канат Ескендирович - вице-министр финансов Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1991); Казахский национальный университет имени аль-Фараби, экономист (2003).

Трудовая деятельность: старший контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления, начальник отдела ревизии финансово-кредитных учреждений налоговых и страховых органов управления Комитета государственного финансового контроля при Кабинете Министров РК (1991-1994); начальник отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля Комитета финансового контроля РК по Алматинской области (1994-1996); заместитель начальника управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов РК по Алматинской области (1996-1998); начальник отдела ревизий организаций образования, науки, культуры и органов управления Комитета финансового контроля Министерства финансов РК (1998-1999); председатель налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (1999-2002); председатель Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (2002-2003); председатель Налогового комитета по г. Алматы (2003-2008); заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов РК (2008-2009); начальник налогового департамента по г. Астана Налогового комитета Министерства финансов РК (2009-2014); председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК (2014-2017).

На занимаемой должности - с мая 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001).

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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