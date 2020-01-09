19 нарушений природоохранного законодательства выявлено за два дня в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 19 правонарушений природоохранного законодательства выявлено за два дня в Акмолинской области специально созданными мобильными группами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, с 6 января по 5 февраля 2020 года на территории Акмолинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытия экологических преступлений.

«В целом, за два дня проведения ОПМ «Браконьер» специально созданными мобильными группами выявлено 19 правонарушений природоохранного законодательства, из них нарушений правил охоты - 13, а также 3 факта нарушения правил рыболовства. Помимо этого, в ходе ОПМ за нарушение порядка ношения, перевозки охотничьего оружия составлено 3 административных протоколов, при этом изъято 2 охотничьих ружья. Стоит отметить, что основные факты нарушения природного законодательства выявлены на территории Атбасарского, Астраханского районов и города Кокшетау», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники природоохранной полиции напоминают, что охотиться можно на закрепленных охотничьих угодьях. Охотник должен иметь при себе: удостоверение охотника с отметкой уплаты госпошлины на соответствующий год, разрешение на охоту, путевку субъекта охотничьего хозяйства, разрешение на право ношения охотничьего огнестрельного оружия.



