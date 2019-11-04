19 млн тенге отдал мошенницам актюбинец за обещание выдать арендные квартиры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дело о мошенничестве с квартирами на общую сумму ущерба около 100 млн тенге продолжают рассматривать в суде Актобе. Сегодня один из потерпевших рассказал, что отдал мошенницам крупную сумму денег 19,2 млн тенге за обещание выдать арендные квартиры по госпрограмме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно по данному делу проходит 49 потерпевших и 47 эпизодов мошенничества, подозреваемыми выступает бывшая работница ЦОНа Гуляим Нурмуханова и руководитель отдела жилищных отношений Актобе Жанаргуль Дуйсекенова. Первая свою вину полностью признала, Ж.Дуйсекенова вину не признала.

Потерпевший Мирасбек Калмагамбетов рассказал, что с июня 2007 года он являлся руководителем территориального округа. С Дуйсекеновой он был знаком по работе, а с Нурмухановой знаком не был.

По его словам познакомился он с Гуляим Нурмухановой в июне 2018 года через свою коллегу Альмиру Альмагамбетову и ее знакомую Гульбиби Удерову. Гульбиби Удеровой и Гуляим Нурмухановой он передал деньги в общей сумме 19,2 млн тенге за 8 квартир по госпрограмме. За 3 комнатную квартиру в микрорайоне Нур Актобе надо было заплатить 1,5 млн тенге, а за «Батыс 2» - 3 млн тенге. Сначала мужчина «заказал» квартиру своей родственнице, а потом решил приобрести себе еще несколько штук.

«Коллега Альмира Альмагамбетова рассказала мне , что есть человек, через которого можно получить арендные квартиры, мы с Гульбиби Удеровой тогда встретились, познакомились. Она рассказала, что есть человек в акимате, который все устроит. Сначала я рассказал все своей «балдыз» родственнице Шолпан Бряновой, которой нужна была квартира.

Удерова рассказала при встрече, что у нее есть знакомая в акимате, которая является дочерью Казкеева (авт.- бывший аким сельского округа Актобе), родственницей руководителя отдела жилищных отношений Жанаргуль Дуйсекеновой, а также замакима города Касымова. Сказала, что родственные связи все решают. Я поверил. Я еще спросил, а как вы квартиру Шолпан дадите, она ведь не в очереди, те ответили: везде свои люди», - говорит Калмагамбетов.

Во время встречи Г.Нурмуханова сообщила, что 1,2 комнатные квартиры будут выдаваться стоящим в очереди малоимущим, а 3,4 комнатные квартиры выдают всем, кто при деньгах.

На вопрос адвокатов знал ли он, что дает взятку, М.Калмагамбетов сказал, что не думал о взятке, а просто решил приобрести квартиры.

В ходе встречи Нурмуханова попросила деньги в сумме 1,5 млн тенге за 3 комнатную квартиру в Нур Актобе, у Ш.Бряновой денег при себе не было, но потом 22 июня она передала деньги Удеровой в сумме 500 тысяч тенге, а затем 23 июня еще 800 тысяч тенге в руки Удеровой и Нурмухановой.

По словам потерпевшего 28 июня Г.Нурмуханова организовала для них показ квартиры в Нур Актобе, которую посмотрел он, его жена и Ш.Брянова.

Удостоверившись в правдивости слов, М.Калмагамбетов решил приобрести сразу несколько квартир, однако так как у него была квартира, жилье он приобретал на своих родственников и детей.

«28 июня я позвонил Нурмухановой и решил заказать квартиру. Они с Удеровой приехали ко мне домой и я передал им 16,7 млн тенге для получения квартир детям, сестренке, родственницам. Сначала я заказал 6 квартир, потом еще 2, всего 8 квартир, 2 из них в микрорайоне «Нур Актобе», а 6 квартир в «Батыс-2».

1 августа, когда я встретился с ней и спросил о квартирах, она зашла в здание по улице Алтынсарина, я за ней, чтобы убедиться, что там она работает. Она зашла в 25 кабинет, поздоровалась, я слышал голос, похожий на голос Дуйсекеновой. Потом она вышла оттуда и сказала, что мне нужно еще 500 тысяч принести. Я в тот же день принес ей деньги из банка. Взял расписку с нее на 500 тысяч тенге», - говорит он.

Затем узнав в акимате, что Нурмуханова не работает и не работала там, мужчина вызвал ее на встречу.

«Я сказал ей верни деньги, она ответила, что 10 млн вернет Жанаргуль Дуйсекенова, что та заказала деньги в Жилстройсбербанке. Затем она говорила, что Дуйсекенова уехала в командировку в Астану, а я верил.

Потом я подал заявление в полицию, тогда Нурмуханова пришла ко мне с мужем, отцом и дочерью, убеждали меня, что деньги вернут. Нурмуханова сказала, что 10 млн отдала Дуйсекеновой, одну четверть Г.Удеровой, одну четверть взяла себе. И свою долю она вернет. Я снова поверил и ждал, но деньги мне не вернули, тогда я пошел в полицию», - отметил актюбинец.

Встретиться с Дуйсекеновой лично и спросить про квартиры Калмагамбетов не решился, хотя ходил к ней, но поговорить не смог.

Таким образом он требует возместить свой ущерб от Нурмухановой, Удеровой и Дуйсекеновой, если будет доказана вина последней.