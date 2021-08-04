19-миллионному жителю Казахстана вручили один миллион тенге

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Семье новорожденной Жании Азаматкызы, ставшей 19-миллионным жителем Казахстана, вручили сертификат в размере один миллион тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Алматинской области.

20 июня в перинатальном центре города Алматы родился 19-миллионный житель Казахстана. Малышка родилась в 2 часа ночи весом 4160 кг и ростом 57 см в семье Азамата Нургалиева 1982 года рождения и Назгуль Кобентаевой 1986 года рождения, проживающих в селе Чапаево Илийского района Алматинской области. Девочка четвертый ребенок в семье.

Поздравить родителей Жании приехали заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев и аким Илийского района Багдат Карасаев. Они пожелали им крепкого здоровья и счастливой жизни.

Также от имени акима Алматинской области Амандыка Баталова семье вручили благодарственное письмо и сертификат на сумму 1 000 000 тенге, а также подарки для детей.

«Символично, что Жания родилась в год 30-летия Независимости Республики Казахстан. Рождение малышки принесло радость не только одной семье, но и всем казахстанцам. Этот ребенок четвёртая девочка в семье. Надеемся что в скором времени у них родится и наследник», - сказал заместитель акима.

По словам папы Жании Азамата Нургалиева, это событие стало неожиданным для всей семьи.

«Мы изначально не поверили, думали что ошиблись. Поверили только тогда, когда нам позвонила участковый врач и сказала, что нас ищут с акимата. Наша дочь родилась под счастливой звездой. Мы постараемся ей дать достойное воспитание, чтобы она стала достойным гражданином РК», - сказал он.

В свою очередь, мама новорождённой сказала, что Жания для нее особенный ребенок.

«Жания для нас долгожданный ребенок, мы ждали ее около 5-6 лет. Наша дочь с самого рождения стала известной на весь Казахстан, надеюсь и в будущем она будет знаменитой в нашей стране», - сказала она.

Ранее родителей ребенка и всех казахстанцев с большим событием поздравил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.



