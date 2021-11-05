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    19-метровую стелу с часами возвели в Алматы

    5 Ноября 2021, 18:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КазНУ имени Аль-Фараби состоялась торжественная церемония открытия стелы с часами «Мәңгілік Ел», приуроченная к 30-летию Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стела с часами расположена в центральной части учебного заведения, по которой часто проходят студенты.

    В церемонии открытия принял участие председатель Конституционного Совета Республики Казахстан, президент Ассоциации выпускников Кайрат Мами. Он подчеркнул, что цель проекта - создание и развитие комфортной среды для учебы, работы и досуга, как для жителей КазГУграда, так и его гостей.

    В ходе мероприятия, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев поздравил собравшихся со знаменательным днем и подробно объяснил, почему сооружение носит название «Мәңгілік ел».

    «Архитектурные объекты «Мәңгілік ел» возводятся в честь созидательных достижений и свершений в странах мира. Также преследуют цель формирования патриотического воспитания. Как уточнил Елбасы Нурсултан Назарбаев в идее «Мәңгілік Ел», вместе с независимостью наш народ приобрел свои вечные ценности. Наша цель - стать вечным государством. В 2016 году в университете была открыта Триумфальная арка «Мәңгілік Ел». Данная стела с часами является продолжением этих инициатив. Поздравляю всех с торжественным открытием часового сооружения «Мәңгілік ел», - сказал ректор университета.

    Основной фундамент объекта укреплен высокими четырехъярусными колоннами. Высота составляет 19,3 метра.

    Часовое сооружение является продолжением центральной аллеи и триумфальной арки «Мәңгілік ел», которая расположена при входе на территорию вуза со стороны улицы Тимирязева.

    Государственный и общественный деятель Казахстана Олжас Сулейменов, принявший участие в мероприятии, поздравил собравшихся с открытием стелы с часами.

    «Сегодня мы принимаем участие в торжественном открытии часового сооружения «Мәңгілік ел». Поздравляю всех с этим знаменательным днем и желаю дальнейших успехов», - сказал Олжас Сулейменов.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Вузы Культура Общество 30 лет Независимости
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