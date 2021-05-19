19 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родился- президент Казахстанского международного Криминологического клуба, известный ученый в области уголовного права и криминологии, уголовного процесса.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета (1987); Высшие милицейские курсы при Саратовской высшей школе МВД СССР (1991); экономический факультет Международного Казахско-турецкого университета им. Х.А. Яссауи (1998).

Трудовая деятельность: учетчик тракторной бригады совхоза «Красная звезда» Жанакорганского района Кзыл-Ординской области (с 1976 года); проходил срочную службу в рядах Советской Армии (1978-1980); секретарь судебного заседания Сарыагачского районного суда (1981-1983); начальник юридического отдела Сарыагачского райсельхозуправления (1983-1991); оперуполномоченный УВД Южно-Казахстанской области, консультант министра юстиции РК (1991-1993); председатель Сарыагачского районного суда (1993-1996); председатель коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда (1996-2000); начальник управления юстиции Восточно-Казахстанской области (2000-2001); начальник департамента финансовой полиции по Восточно-Казахстанской области (2001-2003); начальник департамента финансовой полиции Мангыстауской области (2003-2004); проректор по научной работе Алматинского экономического университета (2004-2005); профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Казахского гуманитарно-юридического университета (КазГЮУ) (2005-2006); профессор, председатель диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук Академии МВД РК (2006-2008); заведующий кафедрой судебной власти и уголовного процесса Казахского национального университета (КазНУ) им. аль-Фараби (2008-2011); главный редактор международного научно-популярного журнала «Наука и жизнь Казахстана» (с 2009); декан факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби (2011-2012); заместитель директора по учебно-методической работе Института повышения квалификации кадров органов прокуратуры, изучения проблем законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РК им. С. Ескараева (10.2012-09.2015); президент Казахстанского международного Криминологического клуба (с 2015 года).

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2003), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005); «Конституциялық зандылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» (2014); нагрудным знаком «ҚР Мәдениет қайраткері» (2004).

назад (1963) родился- председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Родился в Алматинской области. Окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института, разработка нефтяных месторождений.

Трудовая деятельность: оператор, мастер, технолог, начальник цеха НГДУ «Жетыбайнефть» (1985-1991); начальник ЦППД НГДУ «Жетыбайнефть» ПО «Мангышлакнефть» (1991-1994); заместитель генерального директора, первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз» (1994-1995); генеральный директор компании «Кумколь-ЛУКОЙЛ» (совместное предприятие «ЛУКОЙЛа» и «Южнефтегаза») (позднее компания переименована в ЗАО «Тургай Петролеум») (1995-2009); генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2011); управляющий директор по добыче АО «НК «КазМунайГаз» (04.2011-12.2011.); генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз» (2011-2013); аким Мангистауской области (2013-2017); первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2018-11.2018).

На занимаемой должности - с ноября 2018 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005). Отмечен Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

назад (1964) родился- министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-металлург (1986); Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист (2000).

Трудовая деятельность: работа в Министерстве металлургии СССР, Министерстве внешнеэкономических связей РК, Министерстве промышленности и торговли РК и в бизнесе (1985-2006); советник посольства РК в Российской Федерации, советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2006-2007); советник-посланник посольства РК в Исламской Республике Иран (2007-2008); генеральный консул РК во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2008-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии (2010-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству (2010-2012); ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий РК (2012-2014); ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); аким Южно-Казахстанской области (2015-2016); министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2018); министр иностранных дел Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1964)- певец, продюсер, советник министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Уроженец Жезказганской (ныне - Карагандинской) области. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт.

Трудовая деятельность: в 1995 году выпустил свой первый сольный альбом «Айналайын»; с 1996 года - создатель, участник и генеральный продюсер группы «АБК»; с 2001 года - художественный руководитель ансамбля «Гүлдер»; с 2005 года по 2007 год - директор департамента культуры г. Алматы; с апреля 2008 года - директор департамента культуры города Астаны.

Один из первых отечественных продюсеров. Его проекты - группа «АБК», Рахат Турлыханов, Каракат Абдильдина, Бангор, Нуржан Калжан и группа «Улытау».

Член комиссии Государственной молодежной премии «Дарын» и председатель Комиссии по присуждению премии Союза молодежи Казахстана. Завоевал I место и золотую медаль в номинации «Оригинальный вокал» на Международном чемпионате исполнительских искусств в Голливуде (США, 2001).