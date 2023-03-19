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    19 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    19 Марта 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    124 года назад (1899-1974) родилась БЕГАЛИЕВА Мадина - государственный деятель, первый инженер из казахских женщин.

    Уроженка Западно-Казахстанской области. Окончила Урдинский трехлетний педагогический курс, Урдинскую партийно-советскую школу, Всесоюзную промышленную академию.

    Трудовая деятельность: работала учительницей, заведующей отделом по женским делам Сырдаринского окружного партийного комитета и Букейской, Уральской губерний, заместителем председателя Казахстанского краевого союза промышленности, сменным инженером и инженером-металлургом Балхашского медеплавильного завода, заведующей отделом Гурьевского (Атырауского) областного партийного комитета, инструктором ЦК Коммунистической партии Казахстана, в органах Государственного контроля КазССР.

    55 лет назад (1968) родился НУРЫМБЕТОВ Биржан Бидайбекулы - видный политический деятель Республики Казахстан.

    Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, механика и прикладная математика (1993); Алматинскую академию экономики и статистики, бакалавр финансов (2006).

    Трудовая деятельность: налоговый инспектор, начальник отдела налоговой инспекции г. Жамбыл (1993-1996); советник первого заместителя акима Жамбылской области (1996); заведующий сектором аппарата акима Жамбылской области (1997); директор Жамбылского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (1997-2008); председатель Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2008-2009); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2009-2012); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2015); вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2015-2017); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (01.2017-11.2017); первый заместитель председателя Федерации профсоюзов РК (2017-2019); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2019-2021).

    Награжден орденом «Құрмет» (2013); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II ст. (2015).

    54 год назад (1969) родилась ШАЯХМЕТОВА Умут Болатхановна - председатель правления АО «Народный банк Казахстана».

    Родилась в г. Алма-Ате. Окончила Университет дружбы народов имени П. Лумумбы, бакалавр экономики (1993); Rutgers University (США), магистр делового администрирования (1996).

    Трудовая деятельность: работник Национального банка Республики Казахстан (1993); работала на разных должностях в управлении структурного финансирования ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана» (1997-1998); председатель правления компании по управлению пенсионными активами КУПА «ABN AMRO Asset Management» (1998-2000); заместитель председателя правления ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана» (2000-2001); член Экспертного совета Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (2001-2004); заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана», курировала корпоративный блок (2004-2009).

    На занимаемой должности - с января 2009 года.

    Награждена орденами «Парасат», «Барыс» 3-й степени, медалью «Ерен еңбегi үшiн» (2006). Получила награду «Банкир года в Восточной Европе» от международного издания «International Banker» (2016).

    47 лет назад (1976) родился ДИЛЬДАБЕКОВ Мухтархан Кабланбекович - казахстанский боксёр, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу.

    Родился в Чимкентской области. Окончил факультет физической культуры и спорта Южно-Казахстанского государственного университета, тренер-преподаватель (1998); Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, юрист (2002).

    Трудовая деятельность: тренер отделения бокса областной комплексной школы высшего спортивного мастерства (с 2000 года); директор ДЮШОР Южно-Казахстанской области (2007-2021); президент республиканской федерации «Кокпар»; директор Шымкентской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 (с 2021 года).

    Чемпион Азиатских игр (Бангкок, 1998), серебряный призер Чемпионата мира (Хьюстон, 1999), Олимпийских игр в Сиднее (2000), I Афро-Азиатских игр (2003); бронзовый призер Чемпионата Азии (Филиппины, 2004).

    Награжден орденом «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшін» (2000). Почетный гражданин Мактааральского района и Южно-Казахстанской области (2006).

    Автор:

    Ринат Дусумов

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