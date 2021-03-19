19 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1899-1974) родилась- государственный деятель, первый инженер из казахских женщин.

Уроженка Западно-Казахстанской области. Окончила Урдинский трехлетний педагогический курс, Урдинскую партийно-советскую школу, Всесоюзную промышленную академию.

Трудовая деятельность: работала учительницей, заведующей отделом по женским делам Сырдаринского окружного партийного комитета и Букейской, Уральской губерний, заместителем председателя Казахстанского краевого союза промышленности, сменным инженером и инженером-металлургом Балхашского медеплавильного завода, заведующей отделом Гурьевского (Атырауского) областного партийного комитета, инструктором ЦК Коммунистической партии Казахстана, в органах Государственного контроля КазССР.

назад (1968) родился- видный политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, механика и прикладная математика (1993); Алматинскую академию экономики и статистики, бакалавр финансов (2006).

Трудовая деятельность: налоговый инспектор, начальник отдела налоговой инспекции г. Жамбыл (1993-1996); советник первого заместителя акима Жамбылской области (1996); заведующий сектором аппарата акима Жамбылской области (1997); директор Жамбылского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (1997-2008); председатель Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2008-2009); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2009-2012); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2015); вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2015-2017); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (01.2017-11.2017); первый заместитель председателя Федерации профсоюзов РК (2017-2019); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2019-2021).

Награжден орденом «Құрмет» (2013); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II ст. (2015).

назад (1969) родилась- председатель правления АО «Народный банк Казахстана».

Родилась в г. Алма-Ате. Окончила Университет дружбы народов имени П. Лумумбы, бакалавр экономики (1993); Rutgers University (США), магистр делового администрирования (1996).

Трудовая деятельность: работник Национального банка Республики Казахстан (1993); работала на разных должностях в управлении структурного финансирования ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана» (1997-1998); председатель правления компании по управлению пенсионными активами КУПА «ABN AMRO Asset Management» (1998-2000); заместитель председателя правления ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана» (2000-2001); член Экспертного совета Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (2001-2004); заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана», курировала корпоративный блок (2004-2009).

На занимаемой должности - с января 2009 года.

Награждена орденами «Парасат», «Барыс» 3-й степени, медалью «Ерен еңбегi үшiн» (2006). Получила награду «Банкир года в Восточной Европе» от международного издания «International Banker» (2016).

назад (1974) родился- первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Высшую музыкальную школу, г. Любек (1998, по программе «Болашак»); Центрально-Азиатский университет (2002).

Трудовая деятельность: референт, атташе генерального консульства Республики Казахстан в г. Франкфурт на Майне, 3-й секретарь экономического отделения посольства Республики Казахстан в ФРГ в г. Берлине (1999-2002); занимал различные должности в Администрации Президента Республики Казахстан, был экспертом Центра системных исследований, заведующим сектором информации и анализа, главным инспектором Протокола Президента Республики Казахстан (2002-2006); шеф Протокола Президента Республики Казахстан (2006-2009); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2009-2013); первый заместитель председателя партии «Nur Otan» (2013-2015); аким г. Алматы (2015-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», благодарственными грамотами Президента РК (2001, 2010).

назад (1976) родился- казахстанский боксёр, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу, президент республиканской федерации «Кокпар».

Родился в Чимкентской области. Окончил факультет физической культуры и спорта Южно-Казахстанского государственного университета, тренер-преподаватель (1998); Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, юрист (2002).

Трудовая деятельность: тренер отделения бокса областной комплексной школы высшего спортивного мастерства (с 2000 года); директор ДЮШОР Южно-Казахстанской области (с 2007 года).

Чемпион Азиатских игр (Бангкок, 1998), серебряный призер Чемпионата мира (Хьюстон, 1999), Олимпийских игр в Сиднее (2000), I Афро-Азиатских игр (2003); бронзовый призер Чемпионата Азии (Филиппины, 2004).

Награжден орденом «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшін» (2000). Почетный гражданин Мактааральского района и Южно-Казахстанской области (2006).

назад (1978) родился- председатель правления Общественного фонда «Birgemiz».

Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1999); Карагандинский институт актуального образования «Болашак», бакалавр финансо. (2007).

Трудовая деятельность: преподаватель по праву филиала Казахского гуманитарно-юридического университета в городе Астане (1999-2001); помощник директора филиала Казахского гуманитарно-юридического университета (2001); начальник кабинета Казахского гуманитарно-юридического университета (02.2001-04.2001); преподаватель кафедры ТГП Казахского гуманитарно-юридического университета (2001-2003); исполняющий обязанности заведующего отделом организационного, финансового и правового обеспечения департамента внутренней политики Карагандинской области (09.2003-10.2003); заведующий отделом организационного, финансового и правового обеспечения департамента внутренней политики Карагандинской области (2003-2005); заведующий административным отделом департамента внутренней политики Карагандинской области (02.2005-10.2005); заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области (2005-2006); заместитель начальника управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий МЮ РК (2006-2007); директор АО «Казсат» (2007-2011); директор департамента закупок АО «Альянс банк», город Алматы (2011-2014); советник акима Мангистауской области по социально-экономическим вопросам (03.2017-08.2017); заместитель акима Мангистауской области (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Назарбаев Центр» при Министерстве информации и общественного развития РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

назад (1980) родился- аким города Кентау.

Родился в г. Кентау Южно-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, экономист (2001); Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, магистр финансов (2007).

Трудовая деятельность: кредитный эксперт, заведующий сектором, менеджер Петропавловского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (2001-2004); региональный менеджер АО «АТФБанк» (2004-2005); начальник управления, директор Центра банковского обслуживания филиала акционерного общества «АТФБанк» (2005-2007); заместитель директора Астанинского городского филиала акционерного общества «Альянс Банк» (2007-2008); советник генерального директора ТОО «Астана Capital building Project» (2008-2009); заместитель председателя правления АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» (02.2009-10.2009); заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» (2009-2011); председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (2011-2012); заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2012-2015); заместитель директора ТОО «Агрофуд Береке» (2015-2018); заместитель по сельскому хозяйству акима Павлодарской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.