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    19 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    19 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день клиента

    Впервые был отмечен 19 марта 2010 года. Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах - привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.

    Международный день «Почитай мне»

    Отмечается ежегодно, был создан, чтобы напомнить взрослым о важности чтения для своих детей и побудить детей просить своих родителей или других взрослых в их жизни читать им.

    Международный день «Почитай мне» был запущен в 2018 году австралийским писателем, спикером и издателем Эммой Мактаггарт, основательницей Child Writes. Child Writes - это литературная пропагандистская программа, целью которой является расширение прав и возможностей детей младшего школьного возраста и предоставление им права голоса через возможность создавать свои собственные книжки с картинками.

    СОБЫТИЯ

    В 1931 году был открыт первый и один из ведущих медицинских вузов Казахстана Казахский национальный медицинский университет (КазНМУ), которому 11 января 1989 года Постановлением Совета Министров КазССР было присвоено имя С.Д. Асфендиярова. В 2001 году вуз получил статус Казахского национального медицинского университета.

    В 1996 году под председательством Президента Республики Казахстан состоялось первое заседание Высшего судебного совета страны.

    Высший судебный совет был создан в целях обеспечения конституционных полномочий Президента Республики Казахстан по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

    В 2001 году была утверждена государственная программа социально-экономического развития города Астаны (до 2005 года) «Расцвет Астаны - расцвет Казахстана».

    Целью Государственной программы является выработка комплексных мер по гармоничному развитию г. Астаны как административно-делового центра Казахстана, повышение консолидирующей роли столицы в социально-экономической и духовной жизни страны.

    В 2013 году в Алматы открылась Аллея финансистов Казахстана. Идея создания Аллеи финансистов в Парке Первого Президента РК принадлежит молодым сотрудникам Национального банка, которую поддержало руководство и ветераны этого учреждения.

    В 2013 году авиалайнеру Embraer 190 компании «Эйр Астана» было присвоено имя народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии и премии «Тарлан» Амины Умурзаковой, воплотившей на экране замечательный образ матери.

    Новый авиалайнер будет выполнять рейсы из Астаны в Павлодар, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Екатеринбург, Новосибирск, Баку, Тбилиси, Бишкек, Оренбург, Омск и Ташкент.

    В 2014 году в центре китайской столицы в парке «Чаоян» состоялась церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву (скульптор Юань Сикунь). Абай Кунанбаев - великий поэт, писатель, философ, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

    В 2015 годув Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась торжественная церемония открытия первого конференц-зала в национальном стиле «Астана», расположенного на первом этаже здания Секретариата ШОС, его площадь превышает 60 кв. м. В Секретариате ШОС также была предоставлена комната для постоянного представительства Казахстана, которую могут использовать прибывшие в штаб-квартиру Шанхайской организации сотрудничества для проведения мероприятий казахстанские делегации различного уровня.

    В 2017 году казахстанцы Сунгат Закарин и Аслан Канатбек стали чемпионами мира среди молодежи по джиу-джитсу на Чемпионате мира, проходящем в столице Греции - Афинах. За звание сильнейших в личном и командном зачёте боролись около 1000 спортсменов из 45 стран мира.

    В 2018 году первая мужская ракетка Казахстана Михаил Кукушкин стал победителем Челленджера в американском Ирвинге с призовым фондом 150 тыс. долларов.

    В 2019 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором заявил о сложении полномочий Главы государства. Согласно Конституции, полномочия Главы государства перешли к спикеру Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

    В 2021 году в Алматы состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся общественному деятелю, писателю, переводчику Герольду Бельгеру.

    Открывая церемонию, госсекретарь Крымбек Кушербаев отметил, что Герольд Карлович, воспитанный в казахском ауле в окружении настоящей дружбы и душевной теплоты, до конца своей жизни сохранил в себе искреннюю заботу и уважение к языку, менталитету, культуре и искусству казахского народа. Его творчество стало сокровищницей жизненной мудрости, духовно подпитывающей наше подрастающее поколение. И сегодня мы отдаем дань уважения выдающемуся сыну народа за неустанный труд и благородное сердце, которые он посвятил во благо духовного возрождения независимого Казахстана.

    В 2021 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «QAZAQSTANNYŃ ASTANASY - NUR-SULTAN» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра с составной частью из золота номиналом 1 000 тенге.

    Монеты номиналом 1 000 тенге, общей массой 62,2 грамма, из серебра 925/1000 пробы, массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы, массой 16 грамма, качеством изготовления «proof», диаметром 50 мм, изготовлены тиражом 1 000 штук.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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