19 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. 19 марта. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день клиента

Впервые был отмечен 19 марта 2010 года. Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах - привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.

СОБЫТИЯ

В 1931 году был открыт первый и один из ведущих медицинских вузов Казахстана Казахский национальный медицинский университет (КазНМУ), которому 11 января 1989 года Постановлением Совета Министров КазССР было присвоено имя С. Д. Асфендиярова.

Указом Президента Казахстана Н.А. Назарбаева № 648 от 5 июля 2001 года «О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям» вуз получил статус Казахского национального медицинского университета.

В 1996 году под председательством Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева состоялось первое заседание Высшего судебного совета страны.

Высший судебный совет был создан в целях обеспечения конституционных полномочий Президента Республики Казахстан по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

В 2007 году Президент Казахстана Н.А. Назарбаев был награжден высшей государственной наградой Катара - орденом «Независимость».

Орден был учреждён в 1978 году эмиром Катара Халифа бин Хамад Аль Тани как высшая награда государства, зарезервированная за главами иностранных государств, главами правительств и вручаемая в соответствии с дипломатическим протоколом в ознаменование дружбы между странами.

В 2013 году в Алматы открылась Аллея финансистов Казахстана. Идея создания Аллеи финансистов в Парке Первого Президента РК принадлежит молодым сотрудникам Национального банка, которую поддержало руководство и ветераны этого учреждения.

В 2014 году в центре китайской столицы в парке «Чаоян» состоялась церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву (скульптор Юань Сикунь). Абай Кунанбаев - великий поэт, писатель, философ, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

В 2015 году в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась торжественная церемония открытия первого конференц-зала в национальном стиле «Астана», расположенного на первом этаже здания Секретариата ШОС, его площадь превышает 60 кв. м. В Секретариате ШОС также была предоставлена комната для постоянного представительства Казахстана, которую могут использовать прибывшие в штаб-квартиру Шанхайской организации сотрудничества для проведения мероприятий казахстанские делегации различного уровня.

В 2017 году казахстанцы Сунгат Закарин и Аслан Канатбек стали чемпионами мира среди молодежи по джиу-джитсу на Чемпионате мира, проходящем в столице Греции - Афинах. За звание сильнейших в личном и командном зачёте боролись около 1000 спортсменов из 45 стран мира.

В 2018 году первая мужская ракетка Казахстана Михаил Кукушкин стал победителем Челленджера в американском Ирвинге с призовым фондом 150 тыс. долларов.

В 2019 году Первый Президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором заявил о сложении полномочий Главы государства. Согласно Конституции, полномочия Главы государства перешли к спикеру Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.