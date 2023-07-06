19 малышей родились в Актобе в День столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В День столицы в перинатальных центрах региона на свет появились 19 малышей, в том числе 11 девочек и 8 мальчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Аким области Ералы Тугжанов посетил областной перинатальный центр, где сегодня родились 5 девочек и один мальчик и поздравил их мам с самым счастливым моментом в жизни - появлением ребенка.

Для Каракөз Ешниязовой дочь Медина стала долгожданным первенцем. Жанерке Серік и Аида Хайрулина сегодня пополнили список многодетных.

«Сегодня для вас и ваших семей двойной праздник. Желаю вам и новорожденным крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть дети станут гордостью нашей страны», - пожелал глава региона, вручив им подарки.

Сегодня в рамках празднования Дня столицы в регионе пройдет свыше 100 праздничных мероприятий. Помимо традиционных праздничных программ на площадях и в парках, жители и гости области смогут посетить выставки, ярмарки, концертные программы.