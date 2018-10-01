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19-летнюю девушку подозревают в убийстве своего ребенка в Алматинской области

12 Октября 2018 16:50 122
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19-летнюю девушку подозревают в убийстве своего ребенка в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области задержала 19-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве собственного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в ДВД области, факт зарегистрирован в одном из поселков Талгарского района, где 10 октября зафиксировали кончину полуторогодовалого ребенка. В свою очередь, полицейские для выяснения причины назначили судебно-медицинскую экспертизу, по предварительному заключению которой смерть малыша наступила в результате механической асфиксии.

В итоге, стражи порядка возбудили по факту уголовное производство, предусмотренное ст.99 ч.2 УК РК «Убийство».

«По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержана 19-летняя мать погибшего ребенка. Сейчас подозреваемая женщина согласно статье 128 Уголовно-процессуального кодекса водворена под стражу в изолятор временного содержания районной полиции. Досудебное расследование поручено сотрудникам Талгарского РУВД, а также находится на контроле областного следственного управления» - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что все обстоятельства по факту будут установлены в ходе досудебного расследования.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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