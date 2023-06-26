19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 19-летний Сулейман Давуд, один из пяти погибших пассажиров батискафа «Титан», взял с собой кубик Рубика, так как намеревался установить мировой рекорд на глубине океана, сообщила его мама в интервью для BBC, передает МИА «Казинформ».

Еще до погружения, Сулейман подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, а его отец Шахзада Давуд взял с собой видеокамеру.

Кристин Давуд и ее дочь Алина находились на борту исследовательского корабля Polar Prince, использовавшегося для запуска батискафа, когда узнали, что связь с «Титаном» была потеряна.

«В тот момент я не могла принять эту информацию и не понимала, что это значит, а дальше все просто пошло по наклонной», - сказала она в своем первом интервью.

По её словам, она планировала спуститься к обломкам «Титаника» вместе с мужем, но путешествие отменили в связи с пандемией коронавируса. И тогда она отказалась от этой идеи и решила дать возможность сыну участвовать в экспедиции.

Говоря о своем сыне, Кристин Давуд сообщила, что он увлекался спидкубингом и носил кубик Рубика с собой повсюду, удивляя всех своей способностью собирать его за 12 секунд.

По ее словам, Сулейман хотел собрать кубик Рубика на глубине 3700 метров, на обломках Титаника. Сулейман был студентом Университета Стратклайда в Глазго.

Между тем, Азмех Давуд, старшая сестра пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда, заявила, что ее племянник не хотел участвовать в экскурсии на батискафе «Титан» к обломкам «Титаника» и даже был напуган перед погружением на «Титане».

Как известно, среди погибших были также владелец «Титана», 61-летний руководитель OceanGate Стоктон Раш, 58-летний британский бизнесмен Хэмиш Хардинг и 77-летний Пол-Анри Наржоле, бывший офицер французского ВМФ и известный исследователь.

Семья Давуд, в том числе их 17-летняя дочь Алина, сели на корабль Polar Prince 18 июня.

По словам Кристин Дауд, они все время обнимались и шутили, до того, как Сулейман и Шахзада сели в батискаф.

«Я действительно была счастлива за них обоих. Они давно хотели сделать это», сказала она.

Кристин Давуд описывает своего мужа как любознательного человека, интересующимся окружающим миром. «Он из тех, кто заставляет семью смотреть документальные фильмы после ужина,» говорит она.

«Я думаю, что потеряла надежду, когда прошло уже 96 часов», - сказала она и добавила, что написала сообщение родным, о том, что «она готовится к худшему».

Семья вернулась в Сент Джонс в субботу, а в воскресенье имам прочитал погребальную молитву за Шахзаду и Сулеймана, а также за остальных членов экипажа.

Ранее сообщалось, что батискаф «Титан», совершавший экскурсии к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», взорвался во время одной из таких экскурсий.

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