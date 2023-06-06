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    19-летний парень утонул в Караганде

    6 Июня 2023, 19:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 19-летний парень утонул в Федоровском водохранилище в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел сегодня, 6 июня. В Федоровском водохранилище во время купания в запрещенном месте утонул молодой парень 2004 г.р. О происшествии спасателям сообщили его друзья, которые были вместе с ним на отдыхе. Спасатели-водолазы обнаружили тело утонувшего на расстоянии 8 метров от берега, на глубине 3 метров.

    «В этом месте дно водоема не ровное, резкие перепады глубин. Еще раз предупреждаем, что купание в запрещенных местах опасно для жизни. Определить опасность по поверхности воды невозможно. Если вы видите знак, запрещающий купание, не нужно рисковать», - обратились к карагандицам в ДЧС.

    Также в ДЧС Карагандинской области напомнили правила безопасности на водоемах:

    - Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса!

    - Не оставляйте детей без присмотра!

    - Не купайтесь в нетрезвом состоянии!

    - Не купайтесь в незнакомых местах!

    - Не купайтесь в ночное время!

    - Не пользуйтесь досками и другими предметами, не предназначенными для плавания!

    - Категорически запрещается находиться на плавательных средствах без спасательных жилетов и поясов!

    О любых предпосылках и фактах происшествий и ЧС необходимо сообщать по телефонам 112 или 8 (7212) 433636, 433737.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Караганда
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