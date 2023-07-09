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    19 лесных пожаров ликвидировали за сутки в Якутии

    9 Июля 2023, 14:18

    ЯКУТСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы регионального правительства, специалисты за сутки потушили в Якутии 19 лесных пожаров, действуют еще 174. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В Якутии за сутки ликвидированы 19 лесных пожаров. За отчетный период обнаружен 21 лесной пожар на площади 3 605,5 га. Всего на утро 9 июля в республике действуют 174 лесных пожара общей площадью 289 228,5 га и 1 ландшафтный (природный) пожар с общей площадью 256 га», - говорится в сообщении.

    В 10 районах республики тушат 34 лесных пожара общей площадью 72 536,5 га. В работе задействованы 922 человека, 28 единиц техники и авиация. В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный из-за лесных пожаров. Режим ЧС муниципального характера действует на территории Алданского, Вилюйского, Нерюнгринского, Оймяконского, Олекминского и Усть-Майского районов.

    В Якутске и его окрестностях сохраняется 4 (высокий) класс пожарной опасности, в Усть-Майском и Томпонском районах - 5 (чрезвычайно высокий) класс пожароопасности леса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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