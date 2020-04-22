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    19 казахстанцев задержали в Южной Корее из-за потасовки

    22 Апреля 2020, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Южной Корее за потасовку задержаны 19 казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    «18 апреля в одном из городов Южной Кореи произошла потасовка с участием граждан Республики Казахстан, нелегально находящихся в данной стране», - сообщили в пресс-службе.

    В результате происшествия местной полицией задержаны 19 граждан РК.

    «Консульский отдел Посольства РК в Южной Корее выясняет подробности произошедшего. Наши дипломаты держат на контроле данный вопрос и находятся на связи с местной полицией и миграционной службой», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Происшествия Корея
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