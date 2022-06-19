19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1884-1976) родился- акын-жырау, певец-композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, народный акын Казахской ССР, член Союза писателей и композиторов СССР. Ученик и последователь Жамбыла Жабаева.

Родился в местности Матыбулак (ныне - аул имени Кенена Азербаева) Кордайского района Жамбылской области.

В десять лет, взяв в руки домбру, начал петь на больших празднествах и мероприятиях. В 13 лет народ услышал его знаменитую песню «Бозторғай» («Жаворонок»). В 1914 году в Семиречье из Сарыарки приехал знаменитый Балуан Шолак, и это событие проложило дорогу Кенену в большое искусство. У Балуана он научился различным приемам исполнения песен на коне, виртуозной игре на домбре.

Он принимал активное участие в народном восстании 1916 года, охватившем всю казахскую землю. Акын участвовал в народном восстании в Кордае, был очевидцем многих событий, песнями и поэзией призывал народ в борьбе. Песни, родившиеся в эти годы: «Аттаныңдар!», «Қайран елім, қайда?», «Бұлбұлға» вошли в золотой фонд казахского песенного искусства. Позже появится его знаменитый дастан «Батыр Али», описывающий событие того времени.

Написал около 150 музыкально-поэтических произведений, в которых воспел жизнь рабочих Балхаша и Шымкента, шахтеров Караганды, рыбаков Каспия, строителей Турксиба. Основная тема творчества композитора - жизнь народа и его историческое прошлое звучит в произведениях «Жайнады, тыңым, жайнады», «Жас малшылар әні», «Қордай», «Қазақстан», «Қос батыр» и другие. Состязался в айтысах с акынами Латипой, Кенжекожой, Абдигали, Есдаулетом. Из поэм, толгау, дастанов Кенена Азербаева наиболее известны «Шөпке барғанда», «Құдалар», «Қырғызбай», «Бұрынғы өткен батырлар», созданные в эпических традициях. Фольклорное наследие, записанное со слов Кенена Азербаева хранится в рукописном центре Института литературы и искусства Академии наук Казахстана. Более 200 песен, толгау Кенена Азербаева записаны и выпущены отдельными сборниками.

Акын Кенен Азербаев был видным представителем казахского искусства. Его звали на различные республиканские мероприятия: он был почетным гостем 800-летнего юбилея Москвы (1947), открыл первый съезд композиторов Казахской ССР (1948), выступал на организованном Мухтаром Ауэзовым Всемирном XXV Конгрессе исследователей восточного фольклора (1960). Среди множества наград, которые он получил, были «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР» (1957), второй орден «Знак Почета» (1959), «Народный акын Казахской ССР» (1961), орден Трудового Красного Знамени (1961), орден Ленина (1974).

назад (1950) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Красногорский совхоз-техникум (1974); Алма-Атинский зооветеринарный институт, зоотехник (1983).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1968); бригадир, управляющий фермой, секретарь парткома, директор совхоза (1974-1988); председатель Кегенского РАПО (1988-1989); директор совхоза (1989-1992); глава Куртинской районной администрации (1992-1994); заместитель главы администрации, акима Алматинской области (1994-1996); аким Алматинской области (1996-1997); первый заместитель акима Алматинской области (1997-1999); аким Жамбылской области (1999-2004); министр сельского хозяйства РК (2004-2005); аким Алматинской области (2005-2011); управляющий делами Президента РК (2011-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

Награжден орденом «Парасат» (2002); Олимпийским орденом НОК Республики Казахстан (2009), «Барыс» 3-й ст. (2011); орденом Петра Великого 1-й степени (Россия, 2008); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008); медалью «За помощь в развитии женского движения и гендерной политики» (2008).

назад (1966) родился- доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Уроженец Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный педагогический институт им. Абая.

Трудовая деятельность: научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Национальной академии наук РК (1990-1996); заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева (1996-2000); старший научный сотрудник Евразийского государственного университета им. Л. Н. Гумилева (2000-2001); заведующий кафедрой языков и литературы Казахской национальной академии музыки (2001-2004); директор Гуманитарного института Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2004-2005); директор Института культуры и духовного развития «Алаш»; проректор по стратегическому развитию и послевузовскому образованию Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Автор сценария документальных фильмов «Қазақтың Қошкесі», «Бата», «Көздің қарашығындай». Автор более 450 журнальных и газетных статей, а также свыше 150 телерадиовыступлений.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Конституциясына - 10 жыл», нагрудным знаком имени Ыбырая Алтынсарина, удостоен благодарности Президента Казахстана Н. Назарбаева.

назад (1971) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, правовед (1995); Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (2001).

Трудовая деятельность: следователь департамента внутренних дел г. Усть-Каменогорска (1995-1997); помощник вице-президента АО «Алюминий Казахстана» (1997-1998); консультант Центрального комитета Гражданской партии Казахстана (1998-2003); управляющий делами Центрального комитета Гражданской партии Казахстана (2003-2006); исполнительный директор НЭПК «Атамекен» (2006-2011); директор ТОО «КазТуф» (2008-2016); исполнительный директор Экономической палаты г. Астаны «Союз Атамекен» (2009-2016); исполнительный директор ОЮЛ «Союз промышленников и предпринимателей «Национальная индустриальная палата Казахстана», директор Фонда социальной ответственности «Атамекен» НЭПК «Атамекен» (2011-2016); директор ТОО «Токен» (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждён орденом «Құрмет» (2018); медалями «10 жыл Астана» (2007), «Ерең еңбегі үшін» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл» (2020).

назад (1971) родилась- заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт (1999).

Трудовая деятельность: лаборант, заведующая хозяйством, инспектор отдела кадров Института механики и машиноведения Академии наук Республики Казахстан (1991-1993); специалист редакционно-издательского отдела Верховного Совета Республики Казахстан (1993-1995); специалист отдела внутренней политики аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (1995); специалист отдела территориального развития аппарата Правительства Республики Казахстан (1995-1997); старший специалист, референт, старший референт, эксперт, старший эксперт, главный эксперт, консультант, заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан (1997-2012); заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2012-2021); советник Президента Республики Казахстан (2021-2022); член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (с 2022 года).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награждена орденом «Құрмет»; медалью «Ерен еңбегі үшін»; нагрудным знаком администрации Президента «Мінсіз қызметі үшін».

назад (1976) родился- лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», премии «Алтын жұлдыз», премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, востоковед-индолог. Стажировался в Пакистане, Индии, Японии.

Трудовая деятельность: главный специалист научно-производственного объединения «Международный комитет «World Transformation» (1998-1999); преподаватель языков хинди и урду факультета востоковедения Казахского государственного университета (1999-2001); международный обозреватель газеты «Қазақ әдебиеті», специальный корреспондент ЗАО «Агентство «Хабар» в Пакистане (2000-2001); руководитель редакции общественно-политических программ, директор информационно-аналитических программ и ведущий аналитической программы «Мезгіл», заместитель председателя правления Республиканской телерадиовещательной корпорации «Казахстан» (2001-2005); заместитель акима г. Алматы (2005-2006); обучался за рубежом (2006-2009); являлся советником-посланником посольства Казахстана в Иране (2009-2010); сотрудник Казахской редакции радио «Свободная Европа/Радио Свобода» в Праге (Чехия) (2010-2020 гг.).

Автор сценария документального фильма «Хроника утраченного света».