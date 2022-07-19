19 Июля 2022 08:00

19 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родилась- политический деятель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родилась в Новосибирской области (РСФСР). Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1977).

Трудовая деятельность: секретарь, делопроизводитель, судебный исполнитель народного суда Советского района г. Алма-Аты (1971-1977); консультант, старший консультант Министерства юстиции Казахской ССР (1977-1981); судья Алма-Атинского городского суда (1981-1987); судья Московского райсуда г. Алматы (1987-1995); судья, председатель коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда Республики Казахстан (1995-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2011-2017); член Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года).

Награждена орденом «Курмет» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; Почетным знаком судейского сообщества Республики Казахстан «Үш Би»; Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи (2015).

назад (1960) родился- филолог, литературный критик, режиссер, сценарист.

Окончил Казахский педагогический институт им. Абая. Трудовая деятельность: первый заместитель председателя правления ЗАО «Республиканская корпорация телевидения и радио Казахстана» (2001-2002); председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (2002-2006); художественный руководитель продюсерского центра «Ел» (с 2007 года).

Автор фильмов «Ожидание света», «Столицы Великой степи», «Сны пантеонов Мангыстау», «Хроника утраченного света», «Цветные болезни» и др., книг «Девятихвостая белая лисица», «Волшебная флейта», «Танцующая птица», либретто балета «Жезтырнак», переводов.

назад (1963) родился- заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества независимых государств.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ; Финансовую академию при Правительстве РФ.

Трудовая деятельность: референт-переводчик главного военного советника в Кампучии (1985-1988); референт-переводчик воинской части (1988-1990); третий, второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1991-1993); первый секретарь посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (1993-1995); первый секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1995-1996); слушатель финансовой академии (1996-1998); советник, начальник отдела Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1998-2000); консультант Протокола Президента Республики Казахстан (2000-2001); второй секретарь постпредства Республики Казахстан при ЮНЕСКО (2001-2003); заведующий отделом международных связей и протокола аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2003-2005); заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (2005-2006); советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006-2008); советник-посланник посольства Республики Казахстан во Франции (2008-2011); генеральный консул Республики Казахстан в г. Санкт-Петербурге (2011-2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам (2013-2019), посол Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа и Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству (2014-2019); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

назад (1964) родилсядепутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-экономист (1990); Каспийский общественный университет, юрист (2004).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Есенсайский» Тайпакского района Уральской области (1981-1982); экономист спецхозобъединения с. Узынколь Теректинского района (1991); главный экономист спецхозобъядинения с. Узынколь Теректинского района (1991-1995); сотрудник крестьянского хозяйства с. Узынколь Теректинского района (1995-1997); главный экономист с совмещением обязанностей снабженца производственного комплекса «Айтиево» с. Узынколь Теректинского района (1997-1999); директор крестьянского хозяйства «Акжол» с. Узынколь Теректинского района (1999-2001); начальник Теректинского районного отдела труда и социальной защиты населения (2001-2002); директор дома-интерната общего типа г. Уральск (2002-2003); заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области (2003-2005); заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ ЗКО (2005-2008); директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО (2008-2010); начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области (2010-2012); аким Акжаикского района Западно-Казахстанской области (2012-2015); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2015-2016); аким г. Уральск (2016-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2020); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по социально-культурному развитию и науке (2020-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

назад (1979) родилсякреативный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил исторический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби (2000); Академию экономики и права, финансы и кредит (2011); КазНУ им Аль-Фараби, факультет международных отношений (2015).

Успешно участвовал в играх КВН, стал капитаном команды Высшей лиги КВН «Астана.kz» (позднее - «Казахи»). В 2003 году признавался лучшим КВН-щиком Казахстана и в 2006 году лучшим КВН-щиком России. В начале 2000-х годов Нурлан Коянбаев стал работать на казахстанском телевидении в качестве внештатного сценариста. Принимал участие в ряде развлекательных телепроектов «Алматы - моя первая любовь», «Намыс Дода», «Тойбастар», «Қызықстан», «Қызық радиосы», «Шатақхана». Был автором и продюсером телепроектов «Қыздар-ай», «Қазақша концерт», «Әңгіме болсын», «Әзіл студио» скетч-шоу, «Ризамын» - шоу со скрытой камерой. 14 октября 2013 года стал ведущим новой передачи «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» на телеканале «Qazaqstan», выходящей в формате «Late-night talk show». В феврале 2017 года стал генеральным продюсером РТРК «Казахстан». Является учредителем ТОО «Kazteleproduct» и совладельцем ТОО «Большая 8осьмерка».

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.