19 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1929 году под оглушительные аплодисменты и любопытные взгляды толпы прибыл первый поезд Э-1441 со строителями Турксиба. Решение о строительстве Туркестано-Сибирской магистрали было принято в 1926-м. Целью постройки дороги было наладить поставки дешёвого хлеба из Сибири в Среднюю Азию и освободить площади, занятые зерновыми культурами, для посева хлопка, в котором остро нуждалась промышленность.

Строительство дороги началось в 1927-м году. Строителям предстояло проложить 1442 километра пути через горные реки, скалистые хребты и раскалённые пески. Основная масса строителей формировалась из местного населения. В 1931-м Турксиб был сдан в постоянную эксплуатацию.

В 1938 году на территории Актюбинской области на базе Южно-Кемпирсайских месторождений хромитовых руд, которые по подтвержденным запасам занимают второе место в мире, а по качеству руды не имеют аналогов в мире, основан Донской горно-обогатительный комбинат.

В 2005 году в Баянаульском районе в Тендике - родном ауле первого казахского академика Каныша Сатпаева - был заложен первый камень в основание будущего мемориального комплекса, посвященного великим землякам.

В 2010 году начал функционировать официальный веб-сайт председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - ww.sco2011.kz, на страницах которого размещены текущие новости о председательстве нашей стране в ШОС, работе секретариата и исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС, официальные заявления организации, фотогалерея, информация для СМИ по аккредитации на мероприятия и другие материалы, связанные с деятельностью организации.

В 2011 году в казахстанской армии был создан Всеармейский совет сержантов, в состав которого вошли сержанты видов, родов войск, региональных командований, отдельных бригад РК.

Главными задачами вновь созданного органа является оказание всесторонней помощи и содействия командирам в воспитании военнослужащих, создание условий в воинских коллективах для развития творческого потенциала каждого сержанта.

В 2013 году Международная академия астронавтики (англ. International Academy of Astronautics - IAA) пополнилась казахстанскими учеными и инженерами.

Заместитель председателя Национального космического агентства РК Мейрбек Молдабеков, который с 2008 года является членом-корреспондентом IAA, избран академиком IAA, членом-корреспондентом IAA избран президент АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Жумабек Жантаев.

В 2013 году балерины Восточно-Казахстанской специализированной балетной школы для одаренных детей из города Семей привезли на родину три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды международного конкурса «Море, солнце, фестиваль!», прошедшего в Испании.

Первые места получили хореографические композиции «Вальс цветов» и казахский народный танец.

В 2014 году в Карагандинской области на базе учебного центра «Спасск» завершилось международное соревнование снайперских пар подразделений специального назначения «Алтын Үкі-2014».

В соревновании приняли участие военнослужащие России, Великобритании, Иордании, Пакистана, США и Китая. Победителями стали спецназовцы Казахстана. На II месте военнослужащие Китайской Народной Республики, представители Великобритании заняли III место.

В 2017 году казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил новую награду - Asian Music GaLa в номинации «Самый популярный зарубежный певец». Вручение премии проходило в городе Гуанчжоу в Китае.

В 2018 году в ходе раскопок кургана Елеке сазы в Тарбагатайском районе было найдено захоронение элиты сакского общества. Эти находки датируются VIII-VII веками до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи, которых больше нет ни в одном могильнике. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями.

В 2021 году Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни увезла домой представительница Казахстана Рухия, желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянского базара в Витебске».

Рухие Байдукеновой 22 года. Она родом из Талдыкоргана, занималась вокалом с раннего возраста. Сейчас девушка учится на третьем курсе Казахского национального университета искусств по специальности «эстрадный вокал». Диапазон Рухии Байдукеновой составляет пять октав.

В 2021 году в г. Костанае прошла церемония открытия памятника академику Кенжегали Сагадиеву, значительное место в деятельности которого занимали сфера образования и науки как отрасли наиболее значимые для развития и укрепления человеческого капитала. Он сформировал свою научную школу, автор более 445 научных работ, в том числе 20 монографий и учебников, один из первостроителей независимого Казахстана.

Общая высота бронзовой композиции составляет 2,75 метра. Открытие памятника выдающемуся земляку, внесшему неоценимый вклад в развитие экономики страны, в систему образования, является данью уважения и благодарностью за его деятельность.