19 групп скотокрадов задержали полицейские в регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД провело ОПМ «Скотокрад» с задействованием свыше трех тысяч сотрудников полиции и более 200 специалистов управлений сельского хозяйства и ветеринарного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За четыре дня операции проверено 11 695 автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, отработано 4 226 мест скупки, реализации скота и мясной продукции, а также 8 708 крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств. Раскрыто 22 кражи скота и 115 ранее совершенных преступлений. За их совершение задержано 136 человек, в том числе 19 групп. Найдены и возвращены законным владельцам 589 сельскохозяйственных животных. «Сотрудниками ДП Алматинской области пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов из четырех человек, которые изобличены в совершении серии краж скота с вольного выпаса. С сентября прошлого года ими было похищено более 30 лошадей. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятых большегрузных автомашинах. Задержан подозреваемый за совершение двух фактов краж скота, имевших место в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Задержание и изъятие 22 похищенных лошадей производилось на территории Узынагашского района Алматинской области», – сказал начальник департаманта криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев.

Кроме того, выявлено 864 правонарушения в области ветеринарии, а именно перевозка и реализация скота и мясной продукции без надлежащих документов.

«Принятые ранее меры законодательного характера, я имею в виду введение отдельной статьи в Уголовном кодексе «Скотокрадство» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы, а также утверждение правил выпаса сельскохозяйственных животных, запрещающих бесконтрольное нахождение скота на вольном выпасе, и профилактические мероприятия позволили снизить количество краж скота в прошлом году. Такая же положительная тенденция отмечается и в этом году.

В целях дальнейшего улучшения качества работы в разрабатываемую МВД Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы заложены ряд инициатив, которые позволят не только цифровизировать учет сельскохозяйственных животных, но и отслеживать каждую особь до забоя. Появится возможность оцифровать историю получения прививок и вакцин, что позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Министерство внутренних дел со своей стороны будет дальше обеспечивать правопорядок, а также выполнять поставленные задачи по борьбе с кражами скота», – подчеркнул Айдос Рысбаев.



