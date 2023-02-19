19 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

102 года назад (1921-2011) родился ЗИМАНОВ Салык Зиманович - один из выдающихся ученых, заложивших основу становления и эволюции национальной государственности, академик Академии наук Казахстана.

Родился в г. Атырау. Окончил Алматинский филиал Всесоюзного юридического заочного института, юрист.

Трудовая деятельность: командир дивизиона (1944-1945); следователь по важным делам при прокуратуре Казахской ССР (1946-1948); аспирант, старший научный сотрудник, заведующий сектором права Академии наук Казахстана (1948-1952); директор Алматинского юридического института (1952-1955); декан юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1955-1957); директор Института философии и права Академии наук Казахстана (1958-1969); заведующий отделом Института философии и права Академии наук Казахстана (1969-1992); главный учёный секретарь Президиума Академии наук Казахстана (1976-1977); главный научный сотрудник Института государства и права Академии наук Казахстана (1992-1994); председатель Комитета Верховного Совета РК по делам ветеранов и инвалидов (1992-1993); председатель Комитета Верховного Совета РК по конституционному законодательству и правам человека (1994-1995); ректор Академического правового учебного института (университета) «Парасат» (1995-2005); президент ТОО «Интеллектуал-Парасат» (2005-2011).

Награждён орденом «Парасат», двумя орденами Отечественной войны I ст., орденами Красной Звезды, Дружбы народов; медалями. Лауреат Президентской премии мира и духовного согласия и Государственной премии Республики Казахстан. Почётный гражданин Атырауской области.

58 лет назад (1965) родился САДЫК Махат Кабирович - известный казахстанский журналист.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби; Академию народного хозяйства при Правительстве РФ; Международную академию бизнеса.

Трудовая деятельность: корреспондент на Казахском радио (с 1989 года); руководитель программ на телеканале «Қазақстан»; редактор, комментатор агентства «Хабар», автор и ведущий передачи «Жеті күн», руководитель филиала, г. Астана (1995-1999); главный редактор информационных программ, ведущий еженедельной аналитической программы на ТРК «Қазақстан» (1999); генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК (с 2000 года); руководитель ТОО «Makhat-Studio» (2005-2006); заместитель председателя Комитета информации и культуры (2006-2007); руководитель пресс-службы Сената Парламента РК, советник председателя Сената Парламента РК (2007-2008); заместитель председателя правления, руководитель дирекции информационно-аналитических программ АО РТРК «Қазақстан» (2008-2009); заместитель акима Восточно-Казахстанской области; директор радио «Астана» АО РТРК «Қазақстан» (с 2009 года); генеральный директор дирекции радиовещания - директор Казахского радио АО РТРК «Қазақстан» (с 2011 года); главный редактор Казахского радио АО РТРК «Қазақстан»; советник генерального директора ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ».

50 летназад (1973) родился ШЫНЫБЕКОВ Абат Абаевич - руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (1995); Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия» (1998); Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, информационные системы.

Трудовая деятельность: инженер-механик совхоза Егиндикульский Каратобинского района (1995); специалист, старший специалист, заведующий отделами аппарата акима Каратобинского района (1995-2000); главный специалист, главный инспектор отделами аппарата акима Каратобинского области (2000-2003); заместитель акима Казталовского района (2003-2006); директор филиала по Западно-Казахстанской области РГКП «Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации» МОН РК (2006-2007); начальник отдела физической культуры и спорта г. Уральска (2007); советник акима г. Уральска (2007-2008); заместитель председателя ЗКОФ НДП «Нур Отан» (2008-2012); секретарь Уральского городского маслихата (2012-2013); аким Сырымского района Западно-Казахстанской области (2013-2017); аким Казталовского района Западно-Казахстанской области (2017-2019); аким г. Уральска (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.