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19 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

19 Февраля 2020 08:00
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19 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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99 лет назад (1921-2011) родился ЗИМАНОВ Салык Зиманович - один из выдающихся ученых, заложивших основу становления и эволюции национальной государственности, академик Академии наук Казахстана.

Уроженец г. Атырау. Окончил Алматинский филиал Всесоюзного юридического заочного института, юрист.

Трудовая деятельность: командир дивизиона (1944-1945); следователь по важным делам при прокуратуре Казахской ССР (1946-1948); аспирант, старший научный сотрудник, заведующий сектором права Академии наук Казахстана (1948-1952); директор Алматинского юридического института (1952-1955); декан юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1955-1957); директор Института философии и права Академии наук Казахстана (1958-1969); заведующий отделом Института философии и права Академии наук Казахстана (1969-1992); главный учёный секретарь Президиума Академии наук Казахстана (1976-1977); главный научный сотрудник Института государства и права Академии наук Казахстана (1992-1994); председатель Комитета Верховного Совета РК по делам ветеранов и инвалидов (1992-1993); председатель Комитета Верховного Совета РК по конституционному законодательству и правам человека (1994-1995); ректор Академического правового учебного института (университета) «Парасат» (1995-2005); президент ТОО «Интеллектуал-Парасат» (2005-2011).

Награждён: орденом «Парасат», двумя орденами Отечественной войны I ст., орденами Красной Звезды, Дружбы народов, медалями. Лауреат Президентской премии мира и духовного согласия и Государственной премии Республики Казахстан. Почётный гражданин Атырауской области.

55 лет назад (1965) родился САДЫК Махат Кабирович - известный казахстанский журналист.

Родился в Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Окончил факультет журналистики КазНУ имени аль-Фараби, Академию народного хозяйства при правительстве РФ, Международную академию бизнеса.

Трудовая деятельность: корреспондент на Казахском радио (с 1989 года); руководитель программ на телеканале «Қазақстан»; редактор, комментатор агентства «Хабар», автор и ведущий передачи «Жеті күн», руководитель филиала, город Астана (1995-1999); главный редактор информационных программ, ведущий еженедельной аналитической программы на ТРК «Қазақстан» (1999); генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК (с 2000 года); руководитель ТОО «Makhat-Studio» (2005-2006); заместитель председателя Комитета информации и культуры (2006-2007); руководитель пресс-службы Сената Парламента, советник председателя Сената Парламента РК (2007-2008); заместитель председателя правления, руководитель дирекции информационно-аналитических программ АО РТРК «Қазақстан» (2008-2009); заместитель акима Восточно-Казахстанской области; директор радио «Астана» АО РТРК «Қазақстан» (с 2009 года); генеральный директор дирекции радиовещания - директор Казахского радио АО РТРК «Қазақстан» (с 2011 года); главный редактор Казахского радио АО РТРК «Қазақстан»; советник генерального директора ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ».

47 лет назад (1973) родилась ДЖОЛДЫБАЕВА Галия Тагирбердиевна - директор департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1996).

Трудовая деятельность: бухгалтер детского сада (1990); ведущий, главный консультант Министерства юстиции РК (1996-1997); главный специалист, начальник управления Агентства по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции РК (1997-1999); начальник управления регистрации юридических лиц Комитета регистрационной службы Министерства юстиции РК (1999-2001); начальник отдела, заместитель директора, исполняющий обязанности директора департамента законодательства и регулирования жилищно-коммунальных отношений, директор департамента правового обеспечения и защиты прав потребителей, директор юридического департамента, директор департамента контроля и правового обеспечения, директор юридического департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, АРЕМ РК (2001-2008); заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК (2008-2009); начальник департамента юстиции Павлодарской области (2009-2012); председатель Комитета развития предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013); председатель Комитета развития предпринимательства Министерства регионального развития РК (2013-2014); директор департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК (2014-2017).

На занимаемой должности - с декабря 2017 года.

47 лет назад (1973) родился ШЫНЫБЕКОВ Абат Абаевич - аким города Уральска.

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (1995); Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия» (1998).

Трудовая деятельность: инженер-механик совхоза Егиндикульский Каратобинского района (1995); специалист, старший специалист, заведующий отделами аппарата акима Каратобинского района (1995-2000); главный специалист, главный инспектор отделами аппарата акима Каратобинского области (2000-2003); заместитель акима Казталовского района (2003-2006); директор филиала по Западно-Казахстанской области РГКП «Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации» МОН РК (2006-2007); начальник отдела физической культуры и спорта г. Уральска (2007); советник акима г. Уральска (2007-2008); заместитель председателя ЗКОФ НДП «Нур Отан» (2008-2012); секретарь Уральского городского маслитхата (2012-2013); аким Сырымского района Западно-Казахстанской области (2013-2017); аким Казталовского района Западно-Казахстанской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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