19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 20 апреля 1945 года, шел 1399-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Прусская операция (1945). 20 апреля командование 3-го Белорусского фронта для овладения портом Пиллау ввело в сражение 11-ю гвардейскую армию К.Н. Галицкого. В 11 часов дивизии 16-го и 36-го гвардейских стрелковых корпусов пошли на штурм первой оборонительной позиции и продвинулись за день на 1 км.

Берлинская наступательная операция. 20 апреля войска 2-го Белорусского фронта К.К. Рокоссовского перешли в наступление на берлинском направлении. В 6 часов 30 минут 65-я армия П. И. Батова под прикрытием дымовых завес форсировала реку Вест-Одер, прорвала первую позицию главной полосы обороны и создала небольшой плацдарм. 70-я армия В.С. Попова заняли плацдарм на западном берегу Вест-Одера и незначительно продвинулась вперед. 49-я армия И.Т. Гришина успеха не добилась. Все попытки преодолеть Вест-Одер были отражены противником.

61-я армия 1-го Белорусского фронта форсировала Альте-Одер.

2-я гвардейская танковая армия, вырвавшись из лесного массива Претцелер Форст, заняла Бернау. В 21:50 20 апреля Г.К. Жуков потребовал от командующего 2-й гвардейской танковой армией С. И. Богданова как можно быстрее выйти к Берлину: «2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача: первой ворваться в Берлин и водрузить Знамя Победы. Лично Вам поручаю организовать исполнение. Пошлите от каждого корпуса по одной лучшей бригаде в Берлин и поставьте им задачу: не позднее 4 часов утра 21 апреля 1945 г. любой ценой прорваться на окраину Берлина и немедля донести для доклада т. Сталину и объявления в прессе».

47-я армия, наступая в пространстве между «Рейхсштрассе № 2» и «Рейхсштрассе № 158», продвинулись на 15—22 км и к исходу дня вышли на рубеж Альбертсхоф, Шенфельде, Везов. С 16:00 артиллерия 47-й армии вела огонь по Берлину.

3-я ударная армия прошла с боями лес Претцелер Форст и захватила город Вернойхен. С 13:30 20 апреля артиллерия 79-го стрелкового корпуса начала обстрел Берлина. 5-я ударная армия штурмом овладела Штраусбергом. 8-я гвардейская армия и 1-я гвардейская танковая армия вели бои по прорыву третьей полосы обороны противника. 1-я гвардейская танковая армия прорвалась глубоко на юго-восток и начала форсирование реки Лекниц.

69-я армия развернулась на юго-запад и продвинулась за день на 10 км. 33-я армия наступала в обход Франкфурта-на-Одере, стремясь окружить его гарнизон. Продвижение за день составило 2—3 км.

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта захватила город Барут, вела бои вокруг Цоссена и одновременно своими передовыми частями шла на север, к Берлину. За сутки она продвинулась на 60 км. 4-я танковая армия встретила сильное сопротивление противника в районе Луккенвальде и прошла вперед на 45 км.

На дрезденском направлении противнику удалось остановить продвижение 52-й армии, несколько потеснить к северу части 2-й армии Войска Польского.

Юго-западнее и южнее Ратибора войска 4-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника, заняли населенные пункты Комаров, Мокре Лазце…

На территории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боями заняли населенные пункты Альт Хефлайн, Гинцерсдорф, Эрдберг.

20 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство казахстанцу Казаченко Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Казаченко Николай Иванович родился в 1913 году в поселке Глубокое, ныне районом центре Восточно-Казахстанской области. Образование начальное. Работал на Иртышском медеплавильном заводе, затем штурвальным в Верхнеиртышском речном пароходстве.

С начала Великой Отечественной войны служил в морской пехоте Черноморского флота. Летом и осенью 1942 года защищал Новороссийск и Туапсе. В одном из боев был тяжело ранен и лечился в госпитале.

В апреле 1943 года матрос Казаченко был направлен в сформированный 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота.

Осенью 1943 года участвовал в десантных операциях в города Азовского побережья: Таганрог, Мариуполь и Осипенко (ныне Бердянск). Причем в Таганрогский десантный отряд он не был отобран, но в темноте «зайцем» сел в одну из лодок и участвовал в бою, за что получил вместо медали одновременно выговор за своеволие и благодарность за отвагу в бою. Затем были бои на Кинбурнской косе, освобождение поселков Херсонской области Александровка, Богоявленское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка.

Во второй половине марта 1944 года войска 28-й армии начали бои по освобождению города Николаева. Чтобы облегчить фронтальный удар наступающих, было решено высадить в порт Николаев десант. Из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты выделили группу десантников под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. В нее вошли 55 моряков, 2 связиста из штаба армии и 10 саперов. Проводником пошел местный рыбак Андреев. Одним из десантников был матрос Казаченко.

Двое суток отряд вел кровопролитные бои, отбил 18 ожесточенных атак противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров врага. Во время последней атаки фашисты применили танки-огнеметы и отравляющие вещества. Но ничто не смогло сломить сопротивление десантников, принудить их сложить оружие. Они с честью выполнили боевую задачу.

28 марта 1944 года советские войска освободили Николаев. Когда наступающие ворвались в порт, им предстала картина происшедшего здесь побоища: разрушенные снарядами обгорелые здания, более 700 трупов фашистских солдат и офицеров валялись кругом, смрадно чадило пожарище. Из развалин конторы порта вышло 6 уцелевших, едва державшихся на ногах десантников, еще 2-х отправили в госпиталь. В развалинах конторы нашли еще четверых живых десантников, которые скончались от ран в этот же день. Геройски пали все офицеры, все старшины, сержанты и многие краснофлотцы. Геройски погиб и матрос Н.И. Казаченко.

Похоронен в братской могиле в городе Николаев в сквере 68-ми десантников.

Весть об их подвиге разнеслась по всей армии, по всей стране. Верховный Главнокомандующий приказал всех участников десанта представить к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство матросу Казаченко Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.

Их именем названа улица города, открыт Народный музей боевой славы моряков-десантников. В Николаеве в сквере имени 68-ми десантников установлен памятник. В поселке Октябрьском на берегу Бугского лимана, откуда уходили на задание десантники, установлена мемориальная гранитная глыба с памятной надписью.

Имя Героя носит улица в п. Глубокое Восточно-Казахстанской области.

20 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 19 дней…

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



