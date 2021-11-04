19 диссертационных советов вузов закрыли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 19 диссертационных советов вузов прекратили свою деятельность в 2021 году из-за несоблюдения установленных требований. В настоящее время на грани закрытия еще 13 диссоветов в университетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В сентябре этого года Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК провел анализ работы диссертационных советов по новому формату, который был утвержден в марте этого года. В ходе проверки было выявлено, что диссоветами некоторых вузов допускаются нарушения при организации работы.

«Отдельные образовательные программы докторантуры, по которым сформированы советы, не имеют аккредитации. В ряде университетов не были утверждены постоянные составы диссоветов, не соблюдается требование по наличию 50% временных членов в составе совета. В ряде диссоветов оценка научной работы официальными рецензентами, членами диссоветов носит формальный характер и не содержит подробного анализа содержания работы», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Напомним, в марте этого года законодательно были установлены новые требования по функционированию диссоветов. Среди них – нормы о наличии в составе диссоветов временных членов, являющихся специалистами именно по теме защищаемой диссертации, об участии рецензентов в голосовании и ограничениях для них.

Также диссоветам по итогам защиты предоставлена возможность принятия решения о направлении диссертационной работы на доработку или на повторную защиту. Новшествами также являются размещение защищаемых диссертаций на сайте вуза на бессрочный период, проведение онлайн-защиты и т.д. Все эти меры направлены на обеспечение качества работы диссоветов.