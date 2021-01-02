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    19 детей родились в новогоднюю ночь в Мангистауской области

    2 Января 2021, 04:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ночь на Новый год в родильных домах Мангистауской области на свет появились 19 новорожденных, сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Мангистауской области родились 19 детей. Из них девочек - тринадцать, а мальчиков - шесть.
    «В Мангистауском областном перинатальном центре «Мать и дитя» родились девять детей - пять девочек и четыре мальчика. В Актауском городском перинатальном центре появились на свет четыре девочки. Еще шестерых малышей приняли в районах», - сообщили в пресс-службе.
    За эту ночь в областной центр «Мать и дитя» доставили 21 беременную женщину. Из них 15 госпитализировали. В Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу доставили 11 детей, госпитализировать пришлось шестерых.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Демография Мангистауская область Общество
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