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19 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

19 Декабря 2019 08:00
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19 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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120 лет назад (1899-1938) родился ЖУБАНОВ Кудайберген Куанович - казахский ученый-языковед, тюрколог, филолог, общественный и государственный деятель, один из организаторов первой казахской Академии - Казахского филиала Академии наук СССР.

Родился в селе Акжар Темирского района (ныне Мугалжарский район Актюбинской области). Начальное образование получил в местной школе, открытой его отцом Куаном Жубановым, затем - в медресе «Хусайния» в городе Оренбурге в 1914-1916 годах. В 1928 году окончил Ленинградский институт живых восточных языков, в 1929-1932 годах обучался в аспирантуре Института восточных языков и Института языка и мышления Академии наук СССР по специальностям тюркские языки и общее языкознание.

С 1928 по 1929 годы работал в Казахском государственном университете в городе Алматы научным сотрудником кафедры сравнительной тюркологии. С 1932 года и вплоть до ареста в ноябре 1937 годе был профессором и заведовал кафедрой казахского языка и литературы Казахского педагогического института. С 1933 по 1937 годы являлся членом коллегии, заведующим сектором методики, программ и учебников и председателем Учебно-методического совета Народного комиссариата просвещения Казахской ССР, а также председателем государственной терминологической комиссии Казахской ССР и главным редактором «Бюллетеня Гостерминкома». В 1936-1937 годах являлся заведующим лингвистическим сектором, членом Ученого совета и членом Президиума Казахского филиала Академии наук СССР, а также главным редактором «Академического словаря казахского языка». С 1935 по 1937 годы являлся членом научного совета Казахстанского института национальной культуры и членом Всесоюзного Центрального Комитета нового (латинизированного) алфавита. В 1935 году избирался членом КазЦИКа и делегатом на ХVI Всероссийский съезд Советов.

Труды Кудайбергена Жубанова по языкознанию посвящены казахскому алфавиту и вопросам орфографии. Он активно участвовал в создании казахской орфографии, основанной на латинском алфавите. Создал теорию казахского языка, написал крупные исследовательские труды по казахскому языку.

19 ноября 1937 года арестован НКВД, объявлен врагом народа и по решению «выездной тройки» расстрелян 25 февраля 1938 года - в первый день массовых расстрелов видных государственных и общественных деятелей Казахстана. 3 октября 1957 года посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления.


58 лет назад (1961) родилась ЖАРМУХАМБЕТОВА Сара Азымбековна - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родилась в Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1983).

Трудовая деятельность: стажер адвоката, адвокат Семипалатинской областной коллегии адвокатов (1983-1992); исполняющая обязанности судьи, судья Семипалатинского арбитражного областного суда (1997-1998); судья Восточно-Казахстанского областного суда (1997-1998); судья суда г. Семипалатинск (1998-2001); заместитель начальника, заведующая отделом правовой экспертизы и планирования, начальник организационно-аналитического управления г. Астаны (2001-2005); заведующая организационно-аналитическим отделом Верховного суда РК (2005-2006); председатель коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда (2006-2009); председатель Есильского районного суда г. Астана (2009-2012); председатель Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Астаны (2012-2014); судья суда г. Астаны (2014-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».


57 лет назад (1962) родился ПШЕМБАЕВ Мереке Кудайбергенович - ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, инженер-строитель (1985); Евразийский институт рынка, экономист (1997).

Трудовая деятельность: старший дорожный мастер, главный инженер Майского райавтодора (1985-1988); ведущий специалист Ермаковского районного агропромышленного объединения, начальник ремстройотряда Калкаманского управления оросительных систем (1990-1991); директор МП «Даурен» (1991-1993); директор завода АО «Ансат Павлодар» (1993-1996); начальник ДЭУ-65 АО «Павлодар жолдары» (1996-1997); начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК (1997-2000); директор Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог, начальник Северо-Казахского областного управления автомобильных дорог (2000-2002); генеральный директор РГП «Казахавтодор» (2002-2013); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2013-2014); председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.


45 лет назад (1974) родился САЙФЕДЕНОВ Сайран Тапенович - аким Ауэзовского района города Алматы.

Родился в Уральской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, преподаватель географии и методист туристско-краеведческой деятельности (1996); Алматинский университет непрерывного образования, юрист (2009); Казахский университет путей сообщения, экономист (2012).

Трудовая деятельность: менеджер АОЗТ «Матадор-А» (1997-2005); исполняющий обязанности главного специалиста отдела организационно-кадровой работы Алмалинского района г. Алматы (2005-2006); главный специалист отдела организационно-кадровой работы Алмалинского района г. Алматы (2006-2008); главный специалиста отдела организационно-кадровой работы аппарата акима г. Алматы (2008-2009); заместитель акима Ауэзовского района по вопросам внутренней политики, образования, культуры, молодежи, туризма, спорта, здравоохранения и социальной защиты населения. (2009-2016); аким Наурызбайского района г. Алматы (2016-2018); заместитель руководителя управления занятости и социальных программ г. Алматы (2018-2019); заместитель руководителя управления социального благосостояния г. Алматы (02.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).


40 лет назад (1979) родился ЕСИЛОВ Аскар Сансызбаевич - аким района Байконыр города Нур-Султан.

Родился в г. Целинограде. Окончил Уральскую юридическую академию; Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.

Трудовая деятельность: главный специалист-юрист департамента финансов г. Астаны (1998-2014); директор департамента корпоративного управления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (2014-2016); заместитель акима района Алматы (2016); заместитель акима района Алматы г. Нур-Султана (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

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