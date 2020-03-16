19 человек заражены коронавирусом в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В Иорданском Хашимитском Королевстве число зараженных вирусом COVID-19 за сутки возросло с 6 до 19 человек. Правительство ИХК приняло дополнительные меры по контролю ситуации с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня Министерство здравоохранения ИХК объявило, что общее число случаев заражения новым вирусом в Иордании возросло до 19. На данный момент заражены 5 иорданцев, 6 французских туристов и гражданка Ирака, проживающая в Иордании. О личности трех других инфицированных не сообщается. Все зараженные находятся на карантине в больнице имени принца Хамзы. В соседней Палестине, включая Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, число инфицированных составило 61 человек.

Премьер-министр Иордании Омар ар-Раззаз объявил о новых мерах по контролю ситуации с распространением коронавируса: «С 15 марта работа приостановлена работа всех образовательных учреждений Иордании на две недели. Со следующей недели Минобразования приступит к реализации дистанционного обучения через сайт ведомства и использует для этой цели национальные телевизионные каналы;

16 марта Иордания приостановит, а 17 марта полностью прекратит авиационное сообщение со всеми странами на неопределенный срок. Исключения составляют грузовые транспортировки и рейсы, перевозящие сотрудников дипломатических представительств и международных организаций при условии соблюдения инструкций Минздрава, включая 2-недельный «самокарантин». Если у сотрудников появятся какие-либо симптомы заболевания, дипломатические представительства и международные организации обязаны проинформировать об этом Минздрав через Министерство иностранных дел ИХК;

Все сухопутные и морские границы Иордании закрыты на неопределенный срок. Исключение: коммерческие грузовые перевозки».

Стоит отметить, что Иордания в первую очередь еще за неделю ввела запреты и ограничительные меры по автомобильным и авиасообщениям с соседними странами, которые представляли риск для королевства. В частности, ранее запрещались поездки в и из Ливана, Сирии, Ирака, Палестины, Египта. Были закрыты контрольно-пропускные пункты «Аль-Карамех» на границе с Ираком, «Аль-Джабер» - с Сирией, южный и центральный мосты, соединяющие с Палестиной».

Кроме того, иорданцы, находящиеся в соседних странах и вынужденные возвращаться, могут въезжать через сухопутные и морские пограничные пункты, но пройдут после этого обязательные процедуры, предусмотренные Министерством здравоохранения.

Все общественные мероприятия и собрания запрещены на неопределенный срок. Гражданам настоятельно рекомендуется по возможности оставаться дома и без необходимости никуда не выходить.

Общие молитвы во всех мечетях и церквях Иордании прекращены на неопределенный срок. Призывы к молитве продолжаются. Пятничные проповеди будут транслировать телевизионные каналы.

С 15 марта посещения в больницах и тюрьмах запрещены на неопределенный срок.

Туристические объекты закрыты на неделю для проведения санитарной обработки.

Проведение спортивных мероприятий, работа кинотеатров, бассейнов, спортивных клубов и молодежных центров прекращены на неопределенный срок.

Использование кальянов в кафе и ресторанах запрещено. Ответственные официальные органы имеют право закрыть любые заведения, пренебрегающие этой инструкцией.

Кафе и рестораны обязаны соблюдать дистанцию между столиками для клиентов в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения.

Работа министерств, государственных ведомств и официальных учреждений продолжается.

Для частного сектора будут приняты меры по обеспечению непрерывной деятельности и защите работников.

Принятые меры будут периодически пересматриваться для решений об их продолжении или прекращении, а также для введения дополнительных процедур по мере необходимости.

«Если мы преодолеем двухнедельный период карантина с полным контролем, то можно будет сказать, что болезнь устранена», - заявил министр здравоохранения Саад Джабер.

Государственный министр по делам средств массовой информации Эмджад Адайле сообщил, что королевство ожидает возвращение тысяч иорданцев из стран, где распространён новый коронавирус.

Каждый в обязательном порядке должен пройти домашний карантин. Если у кого-либо из этих граждан будут симптомы заболевания, группа по мониторингу эпидемии осуществит надлежащие процедуры, касающиеся дезинфекции и тестирования.

Сейчас на карантине находятся 83 человека. 303 в общей сложности завершили карантин и покинули его с отрицательным результатом на вирус.