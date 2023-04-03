Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    19 человек погибли в результате схода оползня в Конго

    3 Апреля 2023, 14:36

    КИНШАСА. КАЗИНФОРМ - В результате схода оползня в воскресенье утром на востоке Демократической Республики Конго погибли 19 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Star.

    Местные власти подтвердили эту информацию.

    Помимо этого, официальные лица заявили, что в деревне Булва в провинции Северное Киву число погибших, вероятно, возрастет.

    По их данным, женщины и дети, которые стирали белье в горном ручье, были похоронены заживо после того, как под ними провалилась земля.

    Поиски других пострадавших возобновятся сегодня.

    В течение последних нескольких месяцев регион страдал от проливных дождей, которые и привели к возникновению наводнений и оползней.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Африка Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии