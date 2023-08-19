19 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

44 года назад (1979) родился ЖУМАГАЛИ Асхат Жумагалиулы - председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился в г. Аркалыке Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетов (2000).

Трудовая деятельность: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры г. Астаны, управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник Генерального прокурора РК (2001-2010); советник председателя, первый заместитель начальника следственного департамента и департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014); старший помощник Генерального прокурора РК (2014-2016); заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2016-2018); заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области (01.2019-07.2019); руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по г. Шымкенту (2019-2021); руководитель службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (2021-2022), заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2022-2023).

На занимаемой должности - с апреля 2023 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст.; юбилейными и ведомственными наградами.

38 лет назад (1985) родился САМИТОВ Мажит Самитович - заведующий секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2007), юрист; Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата, экономист (2012).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры Кызылординской области (2007-2015); прокурор, старший прокурор отдела 1-го департамента Генеральной прокуратуры РК (2015-2017); заместитель акима Кармакшинского района Кызылординской области (2017-2018); советник акима Кызылординской области (2018-2019); заместитель заведующего секретариатом руководителя администрации Президента РК (07.2019-11.2019); заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с августа 2021 года.