19 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

59 лет назад (1963) родился ЖЫЛАНБАЕВ Марат - первый и единственный атлет в истории человечества в одиночку пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки.

Родился в Карагандинской области. В 7 лет Марат потерял родителей и попал в детский дом. Позже были спортивный техникум и тренировки, самоволки и автостопы, марафонская группа и служба в Советской армии. К началу 90-х Марат Жыланбаев бесконечными изнуряющими тренировками и ультрамарафонами довел свое тело, разум и дух до сверхчеловеческих границ. Он установил новые мировые рекорды, преодолел самые великие пустыни планеты, прошел через тяжелейшие испытания и преграды, стал тем, кого можно без всяких гипербол называть и в фигуральном, и в буквальном смысле - самым выносливым и самым сильным человеком на Земле. Большая часть мировых рекордов, установленных Жыланбаевым в начале 1990-х годов остаются по-прежнему непревзойденными. Марат Жыланбаев - тренер, мастер спорта международного класса, разработал собственную систему тренировок для марафонов и ультра-марафонов. За годы спортивной карьеры пробежал совокупное расстояние свыше 160 тысяч километров.

В 1990 году в «Книге рекордов Гиннесса» отмечены его достижения: 23 марафона за 23 дня (в день 42 км 195 м), 30 марафонов за 15 дней, 75 марафонов за 12 месяцев, 226 марафонов за один год, восхождение на пик Эльбрус (5642 м) за 7 дней, пробег через Каракумы в 1992 году (1 200 км за 20 дней), пробег через Сахару за 24 дня (1993, Африка), пробег (1 700 км за 24 дня) через пустыню Викторию (1993, Австралия), пробег (1 218 км за 17 дней) через Неваду (1994, США). В 1992-1993 годы вошел в список 10 лучших спортсменов Казахстана.

55 лет назад (1967) родилась КУЛИБАЕВА Динара Нурсултановна - директор ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева».

Родилась в г. Темиртау Карагандинской области. Окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (г. Москва), экономист (1989); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, магистр делового администрирования (1998); курс английского языка в Кентерберийском университете Великобритании.

Трудовая деятельность: инспектор Казглавкино при Государственном комитете по культуре КазССР (1990-1991); начальник репертуарного отдела РПО «Казкинопроект» (1991-1995); руководитель дирекции международных ДБФ «Бобек» (1996-1998); член Совета директоров АО «КазУМОиМЯ» (с 2001 года).

Награждена орденом «Парасат» (2008).

43 года назад (1979) родился ЖУМАГАЛИ Асхат Жумагалиулы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился в г. Аркалыке Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетов (2000).

Трудовая деятельность: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры г. Астаны, управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник Генерального прокурора РК (2001-2010); советник председателя, первый заместитель начальника следственного департамента и департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014); старший помощник Генерального прокурора РК (2014-2016); заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2016-2018); заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области (01.2019-07.2019); руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по г. Шымкенту (2019-2021); руководитель службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (2021-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст.; юбилейными и ведомственными наградами.

37 лет назад (1985) родился САМИТОВ Мажит Самитович - заведующий секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2007), юрист; Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата, экономист (2012).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры Кызылординской области (2007-2015); прокурор, старший прокурор отдела 1-го департамента Генеральной прокуратуры РК (2015-2017); заместитель акима Кармакшинского района Кызылординской области (2017-2018); советник акима Кызылординской области (2018-2019); заместитель заведующего секретариатом руководителя администрации Президента РК (07.2019-11.2019); заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с августа 2021 года.



