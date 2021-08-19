19 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1963) родился- первый и единственный атлет в истории человечества в одиночку пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки.

Родился в Карагандинской области. В 7 лет Марат потерял родителей и попал в детский дом. Позже были спортивный техникум и тренировки, самоволки и автостопы, марафонская группа и служба в Советской армии. К началу 90-х Марат Жыланбаев бесконечными изнуряющими тренировками и ультрамарафонами довел свое тело, разум и дух до сверхчеловеческих границ. Он установил новые мировые рекорды, преодолел самые великие пустыни планеты, прошел через тяжелейшие испытания и преграды, стал тем, кого можно без всяких гипербол называть и в фигуральном, и в буквальном смысле - самым выносливым и самым сильным человеком на Земле. Большая часть мировых рекордов, установленных Жыланбаевым в начале 1990-х годов остаются по-прежнему непревзойденными. Марат Жыланбаев - тренер, мастер спорта международного класса, разработал собственную систему тренировок для марафонов и ультра-марафонов. За годы спортивной карьеры пробежал совокупное расстояние свыше 160 тысяч километров.

В 1990 году в «Книге рекордов Гиннесса» отмечены его достижения: 23 марафона за 23 дня (в день 42 км 195 м), 30 марафонов за 15 дней, 75 марафонов за 12 месяцев, 226 марафонов за один год, восхождение на пик Эльбрус (5642 м) за 7 дней, пробег через Каракумы в 1992 году (1 200 км за 20 дней), пробег через Сахару за 24 дня (1993, Африка), пробег (1 700 км за 24 дня) через пустыню Викторию (1993, Австралия), пробег (1 218 км за 17 дней) через Неваду (1994, США). В 1992-1993 годы вошел в список 10 лучших спортсменов Казахстана.

назад (1967) родилась- директор ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева».

Родилась в г. Темиртау Карагандинской области. Окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (г. Москва), экономист (1989); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, магистр делового администрирования (1998); курс английского языка в Кентерберийском университете Великобритании.

Трудовая деятельность: инспектор Казглавкино при Государственном комитете по культуре КазССР (1990-1991); начальник репертуарного отдела РПО «Казкинопроект» (1991-1995); руководитель дирекции международных ДБФ «Бобек» (1996-1998); член Совета директоров АО «КазУМОиМЯ» (с 2001 года).

Награждена орденом «Парасат» (2008).

назад (1972) родился- аким Павлодарского района.

Родился в Павлодарской области. Окончил Красноармейский сельскохозяйственный техникум, техник-механик (1991); Казахский институт правоведения и международных отношений, бакалавр юриспруденции (2007); Инновационный Евразийский университет, бакалавр экономики и бизнеса (2014); Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова, бакалавр в области организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта (2017).

Трудовая деятельность: рабочий строительного участка с. Калиновка Качирского района (1987); слесарь-сантехник на комбинате строительных материалов и конструкций п. Качиры (1991-1992); монтажник стройуправления «Энергожилстрой-1» г. Павлодар; работал на различных должностях в отделе внутренних дел и прокуратуре Качирского района (1994-2000); занимался частной юридической практикой (2000-2005); руководитель аппарата акима Качирского района (2005-2008); заместитель акима г. Аксу (2008-2011); руководитель аппарата акима г. Павлодара (2011-2013); заместитель акима г. Павлодара (2013-2014); работал в управлении индустриально-инновационного развития (2014-2015); аким Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2015-2017); сотрудник Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, руководитель управления машиностроения комитета МИИР (2017-2020); аким г. Павлодар (2020-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.