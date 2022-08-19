19 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день гуманитарной помощи

Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 11 декабря 2008 года и впервые отмечался в 2009 году. Такая дата была выбрана неслучайно. 19 августа 2003 года произошел взрыв в штаб-квартире ООН в Багдаде, в результате которого погибли 22 человека, среди которых был видный деятель ООН Сержиу Вийера ди Меллу, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке.

Всемирный день фотографии

Учрежден в 2009 году австралийским фотографом по имени Корске Ара. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 1839 года французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил Французской академии наук процесс получения дагеротипа - изображения на светочувствительной металлической пластинке, а 19 августа Правительство Франции провозгласило его изобретение «подарком миру».

СОБЫТИЯ

В 1992 году Республика Казахстан вступила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), став 180-м государством-членом этой организации. Между Казахстаном и ВОЗ существуют устоявшиеся деловые отношения. Казахстан уделяет особое значение динамичному развитию сотрудничества как с региональным офисом ВОЗ в Копенгагене, так и со штаб-квартирой в Женеве.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Португальской Республикой.

Португальская Республика - самое западное государство в континентальной Европе, расположенное в юго-западной части Пиренейского полуострова, а также на островах Мадейра и Азорских в Атлантическом океане. Площадь - 92,212 км2. Столица - г. Лиссабон. Государственный язык - португальский. Денежная единица - евро. Глава государства - президент, избирается сроком на 5 лет всеобщим тайным голосованием не более чем на 2 срока подряд.

В 1993 году установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Словацкой Республикой.

Словацкая Республика - государство в Центральной Европе, образовавшееся как независимое государство 1 января 1993 года после распада Чехословакии. Территория - 48 845 км². Столица - г. Братислава. Государственный язык - словацкий. Официальная денежная единица - евро. Главой государства в Словакии является президент, избираемый всеобщим прямым голосованием на 5-летний срок.

В 1993 году геологи объединения «Южказнефтегаз» обнаружили большие залежи нефти на месторождении «Кумколь».

Кумкольское месторождение - одно из крупнейших в Казахстане и основное в Кызылординской области. Его начальные геологические запасы были оценены геологами более чем в 160 млн тонн нефти и 19 млрд кубометров газа. Кумкольская нефть - легкая, малосернистая, с плотностью от 37° до 44° по шкале API и по своим качествам приравнивается к эталонной марке нефти Brent.

В 2005 году в Усть-Каменогорске состоялось официальное открытие автомобильного движения по новому мосту через реку Ульбу. Транспортный подъезд к новому мосту имеет шестиполосную дорогу, как и сам мост. Ширина проезжей части только одного направления - 11,5 метра, ширина одной полосы - 3,83 метра. Новый мост значительно разгружает транспортный поток с основного Ульбинского моста.

В 2011 году бойцы десантно-штурмовой группы «Буран» открыли памятник своему погибшему товарищу - сержанту Ардаку Казиеву. Обелиск установлен на территории воинской части 2022, в которой он служил. Трагедия произошла 26 июня 2011 года в Кегенском ущелье, когда «бурановцы» задержали колонну автоцистерн контрабандного дизтоплива, которое переправлялось из Казахстана в Кыргызстан.

В 2011 году в Алматы состоялась официальная церемония подписания Соглашения о создании Центрально-Азиатского центра по реагированию на чрезвычайные ситуации и снижению риска бедствий. Задача центра - укрепить региональное сотрудничество и координацию в сфере снижения риска бедствий и повысить уровень безопасности населения стран Центрально-Азиатского региона.

В 2012 году Центру бокса в Караганде решено присвоить имя олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Также впервые учреждено звание «Почетный гражданин Карагандинской области». Номер один получил Серик Сапиев, номер два - его тренер Александр Стрельников. Аким Карагандинской области Абельгазы Кусаинов от имени всех карагандинцев вручил Серику Сапиеву ключи от автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Тренер Александр Стрельников получил сертификат на 3 млн тенге.

В 2013 году в Таразе открылся первый в Казахстане Международный фестиваль землячества «Страна Азия», на который съехались бывшие «джамбульцы» - представители США, Германии, России, Украины, Греции и других стран.

В 2014 году казахстанец Мухаммедали Жугунусов стал призером международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». В «Детской Новой волне» приняли участие 17 юных исполнителей из 11 стран.

В 2014 году по итогам исследования известной международной организации «Great Value Colleges» Казахский национальный университет имени аль-Фараби вошел в число 50 самых технологически развитых университетов мира, заняв в рейтинге 31 место.

В 2015 году на равнине Каракаба Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области стартовала первая международная археологическая экспедиция «Алтай - золотая колыбель», организованная Международной тюркской академией.

В трехдневной экспедиции принимали участие ведущие ученые-тюркологи, руководители археологических институтов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции.

В 2016 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества «Саксаул» из серии монет «Фауна и флора Казахстана» номиналом 500 тенге. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 24±0,24 г, качество изготовления - «proof», тираж - 3 тыс. штук.

Саксаул (лат. Halóxylon) - род древесных растений. Образует пустынно-древесные заросли - саксаульные леса. Кустарники или небольшие деревья с вильчатым ветвлением и ломкими молодыми побегами. Листья в виде супротивных мелких бесцветных чешуй или бугорков. Ствол неровный, крепкий, но иногда хрупкий. Цвет коры белый, черный или коричневый.

В 2017 году в поселок Егиндыбулак Каркаралинского района прибыла съемочная группа «Казахфильма» для создания фильма об общественном деятеле, великом ораторе Казыбек би в честь его 350-летнего юбилея. Одним из героев фильма стал прямой потомок великого Казыбек би Келдібекұлы в 11 поколении - известный художник Карипбек Куюков. Авторы документального фильма снимали виды поселка, быт населенного пункта, исторические места, где вырос Казыбек би.

В 2018 году четверо казахстанских школьников вернулись с триумфом с 10-го национального конкурса Иордании по ментальной арифметике UCMAS, в котором принимали участие 450 человек в возрасте от 6 до 16 лет.

Победителем стал ученик из Восточно-Казахстанской области РК Алинур Кудайбергенов (2007 г.р.), вторые места в своих возрастных категориях заняли Даулет Изберген (2005 г.р., Атырауская область) и София Ерметова (2009 г.р., Туркестанская область), третье место - Сафина Ерметова (2004 г.р., Туркестанская область).

В 2018 году казахстанский шпажист Дмитрий Алексанин занял первое место на Азиаде в Индонезии, которая проходила в Джакарте и Палембанге. Золото досталось 26-летнему фехтовальщику после того, как он в личном первенстве победил индонезийца Дерри Сихана - 5:2, тайца Коракоте Чая - 15:9, кыргыза Романа Петрова - 15:10, вьетнамца Дэна Пхуока - 15:7, а также двух корейцев Чжин Сан Чжунга - 15:12 и Сан Йонг Пака - 15:12. Дмитрий Алексанин вошёл в историю отечественного спорта как первый фехтовальщик, кому удалось стать победителем летних Азиатских игр в личном первенстве.

В 2019 году казахстанский велогонщик Алексей Луценко, представляющий команду Astana Pro Team, стал победителем многодневной профессиональной шоссейной велогонки «Арктическая гонка Норвегии», обойдя по итогам всех этапов занявшего второе место француза Уоррену Баргуилу из команды Arcea Samsic на одну секунду.



