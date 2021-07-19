08:10, 19 Июль 2021 | GMT +6
1896 казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 131,
город Алматы - 403,
город Шымкент - 148,
Акмолинская область - 130,
Алматинская область - 46,
Атырауская область - 135,
Восточно-Казахстанская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 85,
Карагандинская область - 418,
Костанайская область - 53,
Кызылординская область - 45,
Мангистауская область - 44,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 92,
Туркестанская область - 78.
Итого выздоровевших в Казахстане - 431956.