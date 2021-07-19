1896 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 131,

город Алматы - 403,

город Шымкент - 148,

Акмолинская область - 130,

Алматинская область - 46,

Атырауская область - 135,

Восточно-Казахстанская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 85,

Карагандинская область - 418,

Костанайская область - 53,

Кызылординская область - 45,

Мангистауская область - 44,

Павлодарская область - 57,

Северо-Казахстанская область - 92,

Туркестанская область - 78.





Итого выздоровевших в Казахстане - 431956.