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    1885 человек переправлено из отрезанных водой сел в Атырау

    20 Апреля 2022, 19:57

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Организована работа по перевозке продуктов питания, направляемых в населенные пункты Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Кызылкогинском районе Атырауской области из-за большого паводка пришлось для пропуска воды вскрыть автодорогу Миялы-Карабау-Индер. В настоящее время уровень воды снизился. Связь жителей 6 сельских округов по суше была прервана, на помощь людям пришли спасатели. На постоянной основе ведется работа по переправке на лодках жителей, имеющих срочные дела в районном центре. На сегодняшний день переправлено 1885 человек, в том числе 52 ребенка. Кроме того, организована работа по перевозке продуктов питания, направляемых в населенные пункты. Силами районного отдела полиции ведется работа по охране общественного порядка», - сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона.

    Напомним, 14 апреля, спасая село от затопления, в Кызылкогинском районе Атырауской области вскрыли автотрассу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана МЧС ДЧС Спасение Вода
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