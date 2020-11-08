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188 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

8 Ноября 2020 10:14
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188 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 601 человека. 188 человек находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 601 человека, среди которых 397 детей. В стационарах находится –2 727 пациент, на амбулаторном уровне – 3 874 человек. 188 человек находятся в тяжелом состоянии, 20– крайней степени тяжести, 28 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 138 человек выздоровели. Также зафиксированы 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 59 человек выздоровели.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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