188 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 601 человека. 188 человек находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 601 человека, среди которых 397 детей. В стационарах находится –2 727 пациент, на амбулаторном уровне – 3 874 человек. 188 человек находятся в тяжелом состоянии, 20– крайней степени тяжести, 28 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 138 человек выздоровели. Также зафиксированы 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 59 человек выздоровели.