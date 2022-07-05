187 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 37,

в городе Алматы – 112,

в городе Шымкент – 8,

в Алматинской области – 7,

в Атырауской области – 10,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 7,

в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 307 517 случаев.



