187 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 37,
в городе Алматы – 112,
в городе Шымкент – 8,
в Алматинской области – 7,
в Атырауской области – 10,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 7,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 307 517 случаев.