Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    185 тысяч детей Астаны охвачены всеми видами летнего отдыха

    20 Июля 2023, 18:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году всеми видами летнего отдыха в столице будет охвачено185 тысяч школьников, это 98 % от общего числа учеников 1-10 классов, передает МИА «Казинформ».

    Об организации работы детских лагерей на онлайн-брифинге рассказал заместитель руководителя Управления образования Астаны Нариман Еламанов.

    Он сообщил, что в 85 школах города работают 155 пришкольных лагеря для детей начальных классов. Ими охвачено 134 494 школьника.

    В двух лагерях при Дворце школьников отдохнули 462 ребенка, из них 120 детей – бесплатно, за счет ОФ «Ақниет».

    В загородных лагерях «Арман» и «Боровичок» за три сезона отдохнули 1 135 детей, из них 500 детей бесплатно - за счет фонда Всеобуч.

    «Ежегодно дети укрепляют здоровье в республиканских оздоровительных лагерях: «Балдаурен-Щучинск», «Балдаурен-Капшагай», «Балдаурен-Балхаш» (5-9 классы), «Бобек» (1-4 кл.), согласно предоставленным квотам Министерства просвещения РК», - сообщил спикер.

    Также на период летних каникул в столице обеспечили занятостью 175 200 учащихся по 4 направлениям:

    - трудовая: бригада по озеленению «Жасыл ел» (4 200), экологические лагеря, бригады по озеленению и благоустройству (охват 3 900 детей);

    - творческая: 8 клубов и 208 кружков по интересам в различных учреждениях, 45 дворовых клубов (охват 130 908 детей);

    - спортивно-туристическая: участие в походах, экскурсиях, туристических и ознакомительных поездках, экспедициях (археологические, экологические, краеведческие), на спортивных площадках и залах общеобразовательных школ лагеря «Дидарлы жаз», «Айбынды маусым» (охват 1 389 детей) - бесплатно;

    - интеллектуальная: летние школы актива лидеров членов «Жас улан», «Жас кыран» летние языковые школы, дебатные лагеря (охват 39 479 детей) - бесплатно.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Акимат Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Газовый баллон взорвался в Астане: есть пострадавшие
    В Астане прошли соревнования по байге
    Как намерены бороться с буллингом среди детей в Казахстане
    Социальный патронат запустят в Казахстане
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау