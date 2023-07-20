185 тысяч детей Астаны охвачены всеми видами летнего отдыха

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году всеми видами летнего отдыха в столице будет охвачено185 тысяч школьников, это 98 % от общего числа учеников 1-10 классов, передает МИА «Казинформ».

Об организации работы детских лагерей на онлайн-брифинге рассказал заместитель руководителя Управления образования Астаны Нариман Еламанов.

Он сообщил, что в 85 школах города работают 155 пришкольных лагеря для детей начальных классов. Ими охвачено 134 494 школьника.

В двух лагерях при Дворце школьников отдохнули 462 ребенка, из них 120 детей – бесплатно, за счет ОФ «Ақниет».

В загородных лагерях «Арман» и «Боровичок» за три сезона отдохнули 1 135 детей, из них 500 детей бесплатно - за счет фонда Всеобуч.

«Ежегодно дети укрепляют здоровье в республиканских оздоровительных лагерях: «Балдаурен-Щучинск», «Балдаурен-Капшагай», «Балдаурен-Балхаш» (5-9 классы), «Бобек» (1-4 кл.), согласно предоставленным квотам Министерства просвещения РК», - сообщил спикер.

Также на период летних каникул в столице обеспечили занятостью 175 200 учащихся по 4 направлениям:

- трудовая: бригада по озеленению «Жасыл ел» (4 200), экологические лагеря, бригады по озеленению и благоустройству (охват 3 900 детей);

- творческая: 8 клубов и 208 кружков по интересам в различных учреждениях, 45 дворовых клубов (охват 130 908 детей);

- спортивно-туристическая: участие в походах, экскурсиях, туристических и ознакомительных поездках, экспедициях (археологические, экологические, краеведческие), на спортивных площадках и залах общеобразовательных школ лагеря «Дидарлы жаз», «Айбынды маусым» (охват 1 389 детей) - бесплатно;

- интеллектуальная: летние школы актива лидеров членов «Жас улан», «Жас кыран» летние языковые школы, дебатные лагеря (охват 39 479 детей) - бесплатно.