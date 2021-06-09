1847 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1847 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 245

город Алматы - 400

город Шымкент - 152

Акмолинская область - 65

Актюбинская область - 36

Алматинская область - 26

Атырауская область - 88

Восточно-Казахстанская область - 104

Жамбылская область - 75

Западно-Казахстанская область - 108

Карагандинская область - 264

Костанайская область - 124

Кызылординская область - 20

Мангистауская область - 13

Павлодарская область - 67

Северо-Казахстанская область - 43

Туркестанская область - 17

Итого выздоровевших в Казахстане - 370871.