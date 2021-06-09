08:16, 09 Июнь 2021 | GMT +6
1847 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1847 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 245
город Алматы - 400
город Шымкент - 152
Акмолинская область - 65
Актюбинская область - 36
Алматинская область - 26
Атырауская область - 88
Восточно-Казахстанская область - 104
Жамбылская область - 75
Западно-Казахстанская область - 108
Карагандинская область - 264
Костанайская область - 124
Кызылординская область - 20
Мангистауская область - 13
Павлодарская область - 67
Северо-Казахстанская область - 43
Туркестанская область - 17
Итого выздоровевших в Казахстане - 370871.