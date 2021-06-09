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    08:16, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    1847 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1847 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 245

    город Алматы - 400

    город Шымкент - 152

    Акмолинская область - 65

    Актюбинская область - 36

    Алматинская область - 26

    Атырауская область - 88

    Восточно-Казахстанская область - 104

    Жамбылская область - 75

    Западно-Казахстанская область - 108

    Карагандинская область - 264

    Костанайская область - 124

    Кызылординская область - 20

    Мангистауская область - 13

    Павлодарская область - 67

    Северо-Казахстанская область - 43

    Туркестанская область - 17

    Итого выздоровевших в Казахстане - 370871.

    Теги:
    Здравоохранение Главная
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