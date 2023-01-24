Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.55 eur/kzt 500.85

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.2
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    184 исторических памятника и реликвий нашли на юге Китая

    24 Января 2023, 08:22

    ГУАНЧЖОУ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - В Гуанчжоу, в административном центре провинции Гуандун в Южном Китае, нашли 184 исторических памятника, относящихся к периоду от династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.) до династии Цин (1644-1911 гг.), а также ряд культурных реликвий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Исторические памятники нашли на строительной площадке проекта по расширению территории одной из местных больниц. Археологические раскопки здесь были запущены в июне 2022 года.

    В ходе работы археологов здесь были найдены такие древние объекты, как водостоки и колодцы, а также городские рвы и оградительные дамбы, датирующиеся эпохами разных династий. В рамках археологических раскопок также обнаружили более 300 единиц и комплектов культурных реликвий, включая глиняные водопроводные трубы, горшки, пиалы, кувшины и черепицу разной формы.

    Археологи также обнаружили три захоронения, относящихся к периоду династии Западная Хань (202 г. до н.э. - 25 г. н.э.). В двух из них находились скелетные останки человека.

    По словам археологов, обнаруженные в ходе археологических раскопок строительные элементы указывают на наличие здесь сооружений высокого ранга в былые времена. Новые находки имеют большое значение для изучения развития градостроительства в Гуанчжоу и изменений историко-географической среды в древние времена.


    Фото: www.nanopress.it

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Китай Мировые новости Археология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Димаш Кудайберген принял участие в новогоднем гала-концерте в Китае
    Товарооборот между Казахстаном и КНР может побить новый рекорд
    Праздник Весны: в Китае встречают Новый год по лунному календарю
    Китай возобновит выездной туризм с 6 февраля
    Популярное
    1 Какой будет погода в Казахстане в феврале
    2 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»
    3 Руководителя департамента Минобороны РК подозревают в получении взятки в сумме $20 000
    4 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    5 Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
    Новости партнеров