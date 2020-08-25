184 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 184 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 72 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 9 / 3
город Алматы - 24 / 4
город Шымкент - 2 / 2
Акмолинская область - 12 / 7
Актюбинская область - 4 / 1
Алматинская область - 4 / 0
Атырауская область - 12 / 12
Восточно-Казахстанская область - 30 / 5
Жамбылская область - 6 / 4
Западно-Казахстанская область - 11 / 5
Карагандинская область - 20 / 8
Костанайская область - 10 / 5
Кызылординская область - 1 / 1
Мангистауская область - 7 / 7
Павлодарская область - 14 / 5
Северо-Казахстанская область - 11 / 2
Туркестанская область - 7 / 1
Всего в стране выявлены 104902 заболевших.
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