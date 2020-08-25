184 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 184 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 72 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 9 / 3

город Алматы - 24 / 4

город Шымкент - 2 / 2

Акмолинская область - 12 / 7

Актюбинская область - 4 / 1

Алматинская область - 4 / 0

Атырауская область - 12 / 12

Восточно-Казахстанская область - 30 / 5

Жамбылская область - 6 / 4

Западно-Казахстанская область - 11 / 5

Карагандинская область - 20 / 8

Костанайская область - 10 / 5

Кызылординская область - 1 / 1

Мангистауская область - 7 / 7

Павлодарская область - 14 / 5

Северо-Казахстанская область - 11 / 2

Туркестанская область - 7 / 1

Всего в стране выявлены 104902 заболевших.