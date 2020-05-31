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184 человека выздоровели от КВИ
31 Мая 2020 20:20
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город Нур-Султан - 23,
город Алматы - 41,
город Шымкент - 11,
Алматинская область - 2,
Акмолинская область - 1,
Жамбылская область - 6,
Карагандинская область - 14,
Атырауская область - 12,
Актюбинская область - 9,
Мангистауская область - 1,
Костанайская область - 16,
Кызылординская область - 12,
Туркестанская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 24,
Павлодарская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5404:
г. Нур-Султан – 1121
г. Алматы – 1552
г. Шымкент – 274
Акмолинская область – 107
Актюбинская область – 189
Алматинская область – 186
Атырауская область – 314
Восточно-Казахстанская область – 54
Жамбылская область – 196
Западно-Казахстанская область – 309
Карагандинская область – 243
Костанайская область – 84
Кызылординская область – 245
Мангистауская область – 136
Павлодарская область – 149
Северо-Казахстанская область – 35
Туркестанская область – 210
город Алматы - 41,
город Шымкент - 11,
Алматинская область - 2,
Акмолинская область - 1,
Жамбылская область - 6,
Карагандинская область - 14,
Атырауская область - 12,
Актюбинская область - 9,
Мангистауская область - 1,
Костанайская область - 16,
Кызылординская область - 12,
Туркестанская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 24,
Павлодарская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5404:
г. Нур-Султан – 1121
г. Алматы – 1552
г. Шымкент – 274
Акмолинская область – 107
Актюбинская область – 189
Алматинская область – 186
Атырауская область – 314
Восточно-Казахстанская область – 54
Жамбылская область – 196
Западно-Казахстанская область – 309
Карагандинская область – 243
Костанайская область – 84
Кызылординская область – 245
Мангистауская область – 136
Павлодарская область – 149
Северо-Казахстанская область – 35
Туркестанская область – 210
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