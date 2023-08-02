183 млрд тенге инвестиций привлекут на развитие машиностроения в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В машиностроительной отрасли региона функционируют 18 предприятий, основные - завод «Актюбрентген», «Актюбинский завод нефтяного оборудования», «Казахстанский завод нефтяного оборудования», «Акватория», «Авиаремонтный завод № 406 ГА». В целом, по итогам первого полугодия в машиностроении произведено продукции на 37 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В целях дальнейшего развития отрасли реализуются пять инвестиционных проектов общей стоимостью 183 млрд тенге, в том числе строительство 3-го цеха по производству мобильной буровой установки и фонтанной арматуры, цеха по производству запасных частей для спецтехники и ремонтного центра, реализация проектов по производству железнодорожных колес, газового и медицинского оборудования (аппараты УЗИ, ИВЛ, инкубаторы для новорожденных и др).