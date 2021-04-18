08:15, 18 Апрель 2021 | GMT +6
1806 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 522,
город Алматы - 453,
город Шымкент - 30,
Акмолинская область - 24,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 79,
Атырауская область - 95,
Восточно-Казахстанская область - 73,
Жамбылская область - 39,
Западно-Казахстанская область - 45,
Карагандинская область - 137,
Костанайская область - 152,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 26,
Павлодарская область - 35,
Северо-Казахстанская область - 33,
Туркестанская область - 21.
Итого выздоровевших в Казахстане - 246323.