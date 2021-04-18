1806 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 522,

город Алматы - 453,

город Шымкент - 30,

Акмолинская область - 24,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 79,

Атырауская область - 95,

Восточно-Казахстанская область - 73,

Жамбылская область - 39,

Западно-Казахстанская область - 45,

Карагандинская область - 137,

Костанайская область - 152,

Кызылординская область - 28,

Мангистауская область - 26,

Павлодарская область - 35,

Северо-Казахстанская область - 33,

Туркестанская область - 21.

Итого выздоровевших в Казахстане - 246323.



