1800 жителей пожаловались за неделю на завышенные цены - АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 14 января 2022 года по телефонам «горячей линии» приема обращений на завышенные цены на социально значимые продукты питания, автогаз, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси принято 1800 обращений граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Около 50% звонков поступило от жителей Алматы, 30% - из Нур-Султана, 20% - из остальных регионов.

Основной характер жалоб – резкое и необоснованное повышение цен на продукты питания, в подавляющем большинстве - в «магазинах у дома». Продолжают поступать жалобы на недобросовестность продавцов (стоимость товара на ценниках не соответствует ценам в чеках). Три жалобы зафиксированы на повышение цен и навязывание условий реализации продукции производителями продуктов питания (Алматинская область, Алматы). Также поступают жалобы по повышению цен на баллонный, товарный газ, бензин, уголь, неснижение розничных цен на бензин, газ (Нур-Султан, ВКО, Туркестанская, Алматинская, Кызылординская области).

Все поступающие жалобы внимательно изучаются для принятия необходимых мер. В рамках своей компетенции антимонопольный орган прорабатывает поступившие жалобы по завышению цен на услуги служб такси, предельных цен на автогаз, социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и у производителей.

Жалобы на повышение цен на продукты питания в «магазинах у дома» передаются в местные исполнительные органы, на бензин и дизтопливо – в Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Другие жалобы, не относящиеся к компетенции Агентства, передаются в уполномоченные органы.