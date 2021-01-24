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    1800 семей переселились в трудодефицитные регионы РК в 2020 году

    24 Января 2021, 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по декабрь 2020 года участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    По данным ведомства, на субсидируемые рабочие места трудоустроено 210 тыс. человек. Из них на социальные рабочие места - 19,3 тыс., на молодежную практику – 34,4 тыс., на общественные работы – 156,3 тыс.

    Для повышения мобильности трудовых ресурсов по итогам 2020 г. из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.

    По итогам 2020 года на краткосрочные курсы обучения направлены 18,7 тыс. человек, обучением в организациях ТиПО охвачено 18,4 тыс. человек.

    На развитие массового предпринимательства в рамках Госпрограммы «Еңбек» было выдано 12,7 тыс. микрокредитов, из которых 11,2 тыс. микрокредитов для сельских жителей. Получателями микрокредитов дополнительно создано 13,7 тыс. рабочих мест.

    Также участникам Госпрограммы было выдано 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере до 200 МРП.

    Кроме этого, 33,2 тыс. человек прошли обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК Занятость Общество
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