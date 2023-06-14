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      Абайская область

    1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай

    14 Июня 2023, 11:08

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба МЧС РК распространила актуальную информацию о тушении пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ».

    «В настоящее время привлеченными силами и средствами продолжается тушение пожара в области Абай. По информации оперативного штаба, угрозы населенным пунктам нет. Продолжаются работы по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос, проливке очагов пожара и кромки по периметру пожара, захлестыванию и засыпки кромки пожара грунтом», - говорится в сообщении МЧС.

    Текущая температура воздуха 23-28 градусов, ветер северный 7-12 м/с, без осадков.

    Наземным способом тушения пожара заняты порядка 1 800 человек личного состава, привлечено более 350 единиц техники МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

    Также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки осуществлено 535 сбросов воды объемом порядка 1 600 тонн. С начала пожара всего осуществлено 1 858 сбросов воды объемом более 5 400 тонн.

    До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 179 звонков. Телефон горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

    По данным РГП «Казгидромет» на 14 июня прогнозируется: без осадков, ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с. Температура воздуха днем +20+250С.

    На 15 июня без осадков, ожидается ветер северный 9-14, с порывами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5+100С, днем +23+280С.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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