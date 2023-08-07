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    180 спасённых в море мигрантов доставлены на Сицилию

    7 Августа 2023, 22:04

    ПАЛЕРМО. КАЗИНФОРМ - 180 спасённых в море мигрантов доставлены на Сицилию с Лампедузы. Несмотря на усилия ЕС, контрабандисты ежедневно отправляют лодки из Северной Африки в Европу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Вертолетам итальянской береговой охраны пришлось бороться с сильным ветром и бурным морем, чтобы спасти мигрантов, цепляющихся за скалистый риф в водах у Лампедузы. 34 человека, в том числе ребенок и две беременные женщины, застряли здесь с пятницы. Они были среди десятков людей, потерпевших кораблекрушение после того, как в выходные в этом районе затонули три лодки контрабандистов в результате отдельных инцидентов. Спасённых доставили в островной центр для мигрантов.

    Ранее береговая охрана вытащила из бурного моря десятки человек после того, как их суда перевернулись. Считается, что около 30 человек все еще числятся пропавшими без вести. Итальянские официальные лица заявили, что были обнаружены тела ребенка и женщины, а 57 мигрантов были спасены.

    Известно, что до этих последних инцидентов более 1800 мигрантов погибли в этом году при попытке пересечь Средиземное море на переполненных лодках, отправившихся к европейским берегам в основном из Туниса или Ливии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Евросоюз Италия мигранты
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