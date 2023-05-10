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    180 млн тенге похитили из ювелирного магазина в Степногорске: подозреваемых задержали в Астане

    10 Мая 2023, 17:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники УКП и оперативники УП города Степногорска провели спецоперацию, раскрыто дерзкое и тщательно спланированное ограбление ювелирного магазина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Напомним, 1 мая неизвестные проделали лаз в подвальном помещении, проникли в магазин и похитили ювелирные изделия на 180 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 188 УК РК.

    По указанию руководства ДП созданы несколько оперативных групп, проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий как на территории Акмолинского, так и соседних регионов.

    Двое подозреваемых были задержаны в столице: это жители Астаны, 1977 и 1988 г.р. У них изъяты вещественные доказательства, телефоны, инструменты и транспортное средство.

    Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемые арестованы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акмолинская область МВД РК
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