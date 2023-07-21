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    18 жителей ВКО лишили водительских прав за выезд на встречку

    21 Июля 2023, 21:29

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 18 жителей ВКО лишены водительских прав за выезд на встречную полосу полосу движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За последние 10 дней июля 18 водителей Восточно-Казахстанской области допустили выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом.

    Например, 10 июля рано утром 21-летний водитель автомашины Mazda двигался во встречном направлении по улице Казахстан в сторону улицы Мызы, 13 июля 33-летний водитель автомашины Kia в районе проспекта Назарбаева, 15 июля 46-летний водитель автомашины ВАЗ на перекрестке улиц Назарбаева и Стахановская.

    В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 596 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом», которые влекут лишение права на управление транспортными средствами на шесть месяцев.

    Все эти факты показывают о крайне низкой транспортной дисциплине водителей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Видео МВД РК
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