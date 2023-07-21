18 жителей ВКО лишили водительских прав за выезд на встречку

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 18 жителей ВКО лишены водительских прав за выезд на встречную полосу полосу движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За последние 10 дней июля 18 водителей Восточно-Казахстанской области допустили выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом.

Например, 10 июля рано утром 21-летний водитель автомашины Mazda двигался во встречном направлении по улице Казахстан в сторону улицы Мызы, 13 июля 33-летний водитель автомашины Kia в районе проспекта Назарбаева, 15 июля 46-летний водитель автомашины ВАЗ на перекрестке улиц Назарбаева и Стахановская.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 596 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом», которые влекут лишение права на управление транспортными средствами на шесть месяцев.

Все эти факты показывают о крайне низкой транспортной дисциплине водителей.