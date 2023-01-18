18 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

59 лет назад (1964) родился ЕСЕНЖУЛОВ Арман Бекетович - лауреат государственной премии в области науки, техники и образования, обладатель степени MBA, патентов, авторских свидетельств, автор научных разработок, инициатор внедрения ресурсо- и энергосберегающих экологически чистых технологий.

Родился в Актюбинской области. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности, металлургия чёрных металлов (1986).

Трудовая деятельность: плавильщик цеха № 2, главный инженер Актюбинского завода ферросплавов (ныне - филиал АО «ТНК «Казхром») (с 1986 года); генеральный директор ОАО «Серовский завод ферросплавов» (Россия) (2006-2008); директор Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» (2008-2014); первый вице-президент АО «Алюминий Казахстана», входящего в состав Eurasian Recourses Group (2014-2015); президент (председатель правления) АО «Алюминий Казахстана» (2015-2018); президент АО «Транснациональная компания «Казхром» (2018-2022).

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл, «Халық алғысы». Является полным кавалером ведомственного нагрудного знака «Еңбек даңқы».

44 года назад (1979) родился БИРЖАНОВ Ержан Ерикович - вице-министр финансов Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский университет, экономика и менеджмент (1999); Северо-Казахстанскую юридическую академию, юриспруденция (2005); Университет КАЗГЮУ (MBA) (2018); Университет бизнеса и международного исследований (UBIS) Щвейцария (MBA) (2020); прошел обучение в образовательном центре ОЭСР г. Анкара (2011), Сингапурской налоговой Академии (2012), Венском университете (2016).

Трудовая деятельность: старший, ведущий, главный специалист Налогового комитета по СКО (1999-2004); ведущий, главный специалист, начальник отдела, руководитель управления, Налогового комитета МФ РК (2004-2014); эксперт отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (03.2014-11.2014); директор департамента Комитета государственных доходов МФ РК (2014-2017); заместитель председателя правления акционерного общества «Республиканский центр «Казимпэкс» (01.2017-03.2017); начальник департамента Комитета национальной безопасности РК (2017-2021); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности -с июля 2022 года.

42 года назад (1981) родился ЖОРАБЕКОВ Сакен Сансызбаевич - заместитель прокурора Северо-Казахстанской области.

Родился в г. Джамбул (ныне - г. Тараз). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, правоведение (2002).

Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Уральска Западно-Казахстанской области (2002); прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Западно-Казахстанской области; старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Западно-Казахстанской области; помощник прокурора Западно-Казахстанской области по надзору за применением Закона РК «О борьбе с коррупцией»; старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания Западной региональной транспортной прокуратуры; заместитель Актюбинского транспортного прокурора; начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Тараз Жамбылской области; начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Жамбылской области; начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области; прокурор Алтынсаринского района Костанайской области (2011-2019); начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Жамбылской области (с 2019 года).

40 лет назад (1983) родился ЖУМАНБАЙ Мурат - управляющий директор корпоративного фонда «Академия Елбасы».

Родился в Караганде. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (2004); Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (2006).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель Академии финансовой полиции, соискатель на научную степень (2004-2009); старший инспектор по особо важным делам пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция) (2009-2010); пресс-секретарь агентства, начальник пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция) (2010-2012); советник председателя - официальный представитель АБЭКП (финансовая полиция) (2012); советник председателя Мажилиса Парламента РК - руководитель пресс-службы Аппарата Мажилиса РК (2014-2016); главный консультант отдела правовой экспертизы Сената Парламента РК, руководитель управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК (2016-2017); заместитель директора - официальный представитель СЦК МИК РК (02.2017-04.2017); официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию РК (04.2017-11.2017); руководитель департамента по связям с общественностью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2019); управляющий директор АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2019-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

38 лет назад (1985) родилась КУЗДИБАЕВ Алтай Шоканович - заместитель председателя правления АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания».

Родился в Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, международная экономика (2005); получил степень магистра менеджмента в МГУ им. М.В. Ломоносова (2007).

Трудовая деятельность: главный специалист департамента по развитию международных дочерних организаций АО «Народный Банк Казахстана» (2008-2009); начальник отдела финансового планирования и развития услуг ТОО «Первое кредитное бюро» (2009-2012); заместитель председателя правления АО «Государственное кредитное бюро» (2012-2013); управляющий директор - член правления АО «Байтерек девелопмент» (2013); заместитель председателя правления АО «Baiterek development» (2015-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.



